6 škodlivých hygienických návykov, ktoré robíte každý deň určite aj vy

Sú pre vás také samozrejmé, že si bez nich hygienu neviete prestaviť. No predsa sa pri nich dopúšťate vážnych chýb.

Život si bez hygieny neviete predstaviť, a preto robíte denne tie isté zvyklosti. Veď čistota je základ zdravia, no čo ak to s ňou preháňate a telu skôr škodíte? Už ste si dnes umyli zuby po jedle, vyčistili uši a poriadne si osušili ruky? Pozor na najväčšie chyby pri bežných hygienických návykoch!

Čistenie uší

Čistili vám ich mamy, keď ste boli malí, čistíte si ich v dospelosti a čistíte nimi aj uši vašich detí. Vatové tyčinky síce vyzerajú neškodne, no odborníci ich neodporúčajú hneď z niekoľkých dôvodov. Ucho má samočistiacu schopnosť a nepotrebuje, aby ste ho čistili. Okrem toho, každá tekutina v tele, teda aj ušný maz, majú svoju funkciu. Jeho úlohou je chrániť uši pred nečistotami, infekciami a poškodením.

Ľudia si však väčšinou vatovou tyčinkou maz zatlačia hlboko do ucha. To sa potom upchá a v bubienku sa vytvorí mazová zátka, ktorá môže spôsobiť zaľahnutie v ušiach, podráždený sluchovod, zhoršené počutie a dokonca si aj v najhorších prípadoch môžu spôsobiť prepichnutý ušný bubienok. Ucho si preto čistite len v sprche, poprípade iba šetrne vytrite vonkajšiu časť ucha. Nikdy nezachádzajte hlboko do vnútra. Ak uši chcete hĺbkovo vyčistiť, použite na to radšej ušné spreje.

Začervenané alebo žlté bielka: Potrebujú lekára alebo zmenu?