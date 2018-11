60 sekúnd, ktoré vám môžu pomôcť zmeniť život k lepšiemu

Ak ste už aj vy prekročili hranicu 40 roku života, nasledujúca správa sa týka aj Vás.

Počuli ste už o tom, ako dopadol nedávny prieskum, ktorý sa zaoberal ochoreniami srdcovo- cievneho systému? Slovensko je v európskom rebríčku úmrtností na tento typ ochorenia na jednom z najhorších miest v Európe. Celková kardiovaskulárna úmrtnosť mužov i žien je v SR dvojnásobná v porovnaní so susedným Rakúskom a takmer štvornásobná v porovnaní s Francúzskom.

Najsmutnejšie je, že...

takmer 45 % všetkých úmrtí na Slovensku patrili do kategórie tých, ktorým sa dalo pokojne predísť. V praxi to znamená to, že z 11 000 úmrtí sa dalo predísť zhruba každému druhému.

Čo ak to príde potichu a nečakane?

Je pravdou, že problémy srdcovo-cievneho charakteru, kde zaraďujeme napríklad aj vysoký krvný tlak, často nebývajú sprevádzané žiadnymi príznakmi. Aj preto sa nazývajú tichým zabijakom. Neliečenie môže poškodiť náš organizmus mnohými spôsobmi. Je to preto, lebo srdce musí dlhé obdobie pracovať ťažšie ako za normálnych okolností, má snahu zväčšiť sa, steny hrubnú. A problém je na svete. Dá sa ale zistiť včas či sa niečo podobné deje aj v našom tele?

Poznáme riešenie, ktoré tak zúfalo potrebujeme

Asi s nami budete súhlasiť, keď povieme, že v každodennom zhone nemáme príliš veľa času na dlhé čakanie v čakárňach ambulancií. Zároveň by sme si však mali priznať, že náš životný štýl je často kvôli našim povinnostiam a nechcenému stresu vystavený mnohým skúškam. Srdce však máme len jedno a treba si ho chrániť. Aj preto je tu riešenie, ktoré Vám ušetrí dlhé hodiny čakania v čakárňach a zároveň Vám pomôže včas odhaliť problémy vyplývajúce zo srdcovocievneho systému.

Stačí 60 sekúnd

Našťastie dnes už existuje technológia, ktorá v priebehu 60 sekúnd dokáže odhaliť problémy vyplývajúce zo srdcovocievneho systému, zistí hladinu kyslíka vo Vašej krvi, informuje Vás o priebehu EKG. S takýmto záznamom môžete potom pokojne navštíviť Vášho ošetrujúceho lekára, kardiológa. A možno sa včas vyhnete tomu najhoršiemu.

Nemusíte veriť všetkému, čo si prečítate. Vyskúšajte si to sami na sebe a záver si urobte vy. V rámci projektu „Zdravé srdce“ je to bezplatná a nezáväzná služba. Stačí kliknúť TU.

Veď srdce máme len jedno