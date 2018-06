7 príčin bolestí v kolenách. Možno stačí maličkosť a bude dobre

Ortopédi nemali nikdy toľko práce s boľavými kolenami, ako v posledných rokoch. Aby ste neskončili na operácii aj vy, skúste zistiť, prečo vás bolia a ako to zmeniť.

Veľa ľudí sa spolieha na to, že ak koleno nie je napuchnuté, možno ho „rozchodiť“ a zase bude dobre. Pravda je, že niekedy to naozaj stačí a niekedy to môže narobiť ešte viac šarapaty.

Ak vás koleno bolieva často či dlhšiu dobu, mali by ste to konzultovať s lekárom a nesnažiť sa vyriešiť to svojpomocne!

Kde vás to bolí?

Snažte sa lokalizovať, odkiaľ bolesť vychádza. Ak ju cítite akoby spredu, problém pravdepodobne súvisí s jabĺčkom. Bolesť vnútri kolena je skôr spojená s poškodením meniskusu alebo väzov, prípadne s artritídou kolenného kĺbu. No a bolesť vychádzajúca zboku či zozadu môže opäť súvisieť s meniskusom, postrannými väzmi alebo artritídou. S jablčkom niekedy súvisí aj bolesť pod kolenom.

Kedy vás to bolí?



Bolesť zhoršujúca sa pri schádzaní zo schodov býva často spojená s jabĺčkom. Pre začínajúcu sa artritídu je typická ranná bolesť kolena, ktorú treba rozhýbať a vtedy ustúpi.

Ignorovanie strečingu

Pred aj po športovaní je dôležité rozohriať a ponaťahovať sa. Práve zanedbaný strečing môže byť za nepríjemnými bolesťami kolien, ktoré zvyknú súvisieť so šľachami – ich zápalmi či natrhnutím.

Opotrebovaná chrupavka

Vŕzganie v kolene môže u mladších ľudí súvisieť s nejakým úrazom z minulosti, u starších zvykne signalizovať artritídu. Tento problém by mal posúdiť lekár a odporučiť vhodnú liečbu, napríklad kolagénové injekcie, ktoré majú dobrý efekt.