7 zásad zdravého života zo Stredomoria. Pre silné srdce, nižší cholesterol i tlak

Neprirodzené stravovanie stojí nielen veľké úsilie, riskujte často i zdravie a psychickú pohodu. Efektívnejšia je stávka na istotu. I keď bude trvať dlhšie.

Skúste radšej ľahký, chutný a pestrý jedálniček, ktorého korene pochádzajú zo stredomorskej kuchyne. Medzi všetkými možnými diétami je to overená stálica. Nemusíte dodržiavať systém, počítať kalórie, ani riešiť, čo si smiete dať a v akom poradí. Inak by ste to vzdali. Choďte na to rozumne. „Nejde o drastickú diétu, takže nemožno očakávať radikálne úbytky hmotnosti v rekordnom čase. Môžete sa ale tešiť z primeraného chudnutia, ktoré bude trvalé, komfortné a bez jojo efektu. Prospejete tak svojmu zdraviu celkovo a budete sa lepšie cítiť. Nebudete mať pocit prejedenia sa, alebo ťažkého žalúdka," vysvetľuje nutričná poradkyňa Mgr. Zuzana Bohátová.

Brucho je nebezpečnou problémovou zónou. Čo všetko vám hrozí?

Chcete vedieť, prečo sú obyvatelia Stredomoria čulí až do vysokého veku, prakticky bez zlého cholesterolu, vysokého krvného tlaku, cukrovky a iných neduhov civilizačných ochorení? Pretože okrem toho, že sa minimálne stresujú a vedia odpočívať, sa tiež stravujú podľa jednoduchých zásad. A vy môžete začať tiež.

