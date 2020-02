7 + 1 najčastejších problémov ľudí, ktorí nosia okuliare

Aj vy patríte k ľuďom, ktorí si každé ráno musia nasadiť dioptrické okuliare? Tieto problémy vám budú určite známe.

Ich nosenie prináša neraz veľa úsmevných situácií. Dážď je váš úhlavný nepriateľ a permanentné zarosenie vám robí vrásky na čele? Možno aj vy máte problém s tým, že ich neviete nikde nájsť alebo rozmýšľate ako si s nimi ľahnúť na posteľ bez toho, aby sa poškodili. Mať štyri oči nie je žiadna sranda.

1. Večne zahmlené



Nepriazeň počasia vie ľudí, ktorí nosia okuliare poriadne potrápiť. Vojdete zo zimy do vnútra a nič nevidíte. S dažďom je to podobné, ale ak máte po ruke vreckovku nič zásadné sa nedeje. Utriete si sklíčka a idete ďalej. Oveľa zložitejšie to môže byť pri jedení polievky. Viete si ju vychutnať bez toho, aby ste pri naklonení sa k tanieru nemali pred očami bielobu?

