8 typov inteligencie. Zistite, ktorý ste a v čom máte navrch oproti ostatným

Neviete si poradiť s násobilkou, no o svojej pravde dokážete presvedčiť aj manažéra o tri priečky vo firme vyššie? Nikdy sa vám nepodarilo napísať diktát bez chyby, no poľahky navrhnete dom? Inteligencia človeka je zložitejšia, ako sa zdá.

Inteligencia človeka je všeobecná schopnosť myslenia a prispôsobovania sa situácii. No čo človek, to iný prístup. Podľa psychológa Howard Gardnera je inteligencia rozmanitá. Vyextrahoval niekoľko základných nezávislých typov. Väčšina ľudí prevažujúco inklinuje len k jednému spôsobu myslenia, no nájdu sa aj výnimky podávajúce vynikajúce výsledky vo viacerých.

► VIDEO: Odpovede na 8 otázok ukážu vašu pravú tvár. Čo pred okolím skrývate?

Logicko-matematická inteligencia

Zložité úlohy vyžadujúce abstraktné operácie s číslami, znakmi či symbolmi vám robia potešenie. Dokážete vynikajúco analyzovať, kombinovať a vyvodzovať. Excelujete v logických a strategických hrách ako šachy či poker. Vašou dominantnou oblasťou pôsobenia budú technické vedy alebo informačné technológie.