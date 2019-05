9 krokov k zvládnutiu trémy alebo ako zvíťaziť sám nad sebou

Čaká vás vystúpenie pred viacerými poslucháčmi? Už teraz sa klepete od trémy? Začnite sa pripravovať hneď a zaraz a zvládnete to!

Prestúpiť pred verejnosť s prejavom, alebo hoci len s krátkym vystúpením, je pre mnohých z nás poriadna skúška nervov a búrlivo reaguje takmer celá organizmus – srdce búši, dlane sa potia, hrdlo sa sťahuje, hlas sa chveje. Ide však o stav psychiky, ktorý si dokážete vytrénovať tak, aby pre vás verejný prejav nebol ani spolovice taký stresujúci. Ako na to?

Tréma ochromí svaly a môže i hlavu

Korene trémy zvyknú byť u väčšiny z nás podobné – strach zo zlého výkonu vštiepený spravidla ešte v detstve, tendencia ľahko sa nechať vyviesť z miery, neistota, neasertivita a tiež spomienka na nejaký prípadný neúspech a zabudnutie na úspechy, ktorých mohlo byť oveľa viac ako neúspechov.

Tréma sa prejavuje stuhnutím svalov, potením hlavne na dlaniach či čele, sčervenanie v tvári, stúpnutie krvného tlaku, nesústredenosť. Väčšinu z toho si uvedomujeme a cítime sa preto ešte neistejšie. Kým mierna tréma dokáže neraz vyburcovať k ešte lepšiemu výkonu, silná tréma nás môže doslova zablokovať a znemožniť nám odprezentovať sa v dobrom svetle.

Čo obavy ešte prehlbuje?

Našu trému môžu ešte podporiť rôzne faktory. Napríklad ak svojmu vystúpeniu prikladáte mimoriadny význam alebo ak máte pocit v zmysle „teraz alebo nikdy“. Ak už vopred očakávate trapas či výsmech, situáciu si rozhodne neuľahčujete. Problém je aj to, ak máte vystúpiť pred niekým, koho si príliš vážite alebo hoci pred arogantným a prísnym učiteľom, ktorého sa obávate. Nepomáha ani to, ak ste na seba príliš prísni, už vopred premýšľate o dôsledkoch zlyhania alebo nie ste veľmi odolní voči stresu.

Ale toto všetko sa dá zvládnuť. Ak by ste museli vystupovať na verejnosti častejšie, zistili by ste, že časom vám to už zďaleka nepríde také psychicky devastujúce, dokonca dokážete do prejavu zaradiť aj nejaké to zavtipkovanie.

9 krokov proti tréme

Je dôležité, aby vás nezaskočila nejaká nepredvídaná udalosť a aby ste sa mohli sústrediť naozaj len na vystúpenie. Preto dbajte na toto:

Dôsledná príprava na vystúpenie je absolútny základ. Nacvičte si svoj prejav ešte pred verejným vystúpením. Ak ide o dlhšie vystúpenie, majte poruke vodu, lebo tréma vysušuje ústa. Ak ste naozaj veľký trémista, trošku si trénujte komunikáciu a nadväzujte kontakt s cudzími, napríklad sa spýtajte na ulici na cestu, poproste o rozmenenie bankovky na drobné, poproste o radu pri nakupovaní a podobne, snažte sa zvládať trému takýmito malými krôčikmi. Často sami seba povzbudzujte a opakujte si „zvládnem to“, „som v pohode“, „ to dám, pôjde to“... Naučte sa „stop techniku“, čiže vo chvíli, keď vás prepadnú trudné myšlienky na to, ako niečo skazíte, povedzte si buď v duchu alebo aj nahlas „stop“, predstavte si niečo príjemné, hoci rozkvitnutú lúku, a opakujte si „zvládnem to“. Majte sa radi takí, akí ste. Nesnažte sa byť suverénni či žovialne agresívni, ak ste skôr tichí a zádumčiví. Ste akí ste a tak je to dobre. Nemajte na seba prehnane veľké nároky a očakávania. Niekto dokáže rozveseliť celú halu za 10 sekúnd, no takých nie je veľa. Vám predsa ide o to, aby ste na verejnosti pekne odprezentovali svoj príspevok, to úplne stačí. Niektorí psychológovia odporúčajú ešte jednu fintu. Ak ste rozklepaní a neviete sa uvoľniť, predstavte si poslucháčov bez šiat. To by vás mohlo pobaviť!

