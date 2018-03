Aj pri sexe či na slnku? Príčiny kýchania môžu byť naozaj čudné

Kýchanie je reflex, ktorý nedokážeme ovplyvniť. Nemusí sprevádzať len nachladnutie či chrípku. Dôvodov na kýchnutie je oveľa viac, a niektoré sú dosť čudné.

Pri kýchnutí sa na moment zastavia všetky naše telesné funkcie vrátane srdca. Viete prečo pri ňom zavrieme oči? Kýchanie spôsobí obrovský tlak, pretože vzduch z nás letí von rýchlosťou viac ako 150 km/h. Podľa jednej z teórií by nám pri tom mohli vyletieť oči z jamiek! Samozrejme, nie je to možné. Aj keby ste sa odvážili overiť si toto tvrdenie, nepodarí sa vám to, lebo oči zavrieme reflexne.

Slnko aj studený vzduch

Kýchanie môže spustiť viacero faktorov. Asi u 20 až 35% ľudí vyvolá kýchnutie „pohľad“ do slnka. Vlastne sa na Slnko netreba pozerať, stačí vyjsť z tmavšieho miesta do prežiareného prostredia a u citlivých ľudí to spustí jedno či viac kýchnutí. Pravdepodobne ide o vrodenú poruchu trojklaného nervu, kedy mozog vyhodnotí svetelný signál ako podráždenie. Podobný reflex môže vyvolať aj vdýchnutie studeného vzduchu či mentól.

Trhanie obočia aj orgazmus

Aj štipľavá chuť či vôňa nás dokáže rozkýchať – feferónka či čierne korenie sú častou príčinou podráždenia, na niekoho zase funguje karí. Časť ľudí sa rozkýcha pri trhaní obočia, pretože mozog mylne vyhodnotí vytiahnutie chĺpku ako cudzí predmet v nose.

Zaujímavejšie je, že u viacerých ľudí sa kýchanie spustí vo chvíľach sexuálneho vzrušenia. U žien niekedy aj pri orgazme. Tento jav súvisí buď s tým, že sa výrazne prekrvia sliznice, alebo s tým, že sa sliznice počas intenzívnejšieho dýchania pri pohlavnom akte presušia a nos je náchylnejší k podráždeniu.

Chcete kýchnutie zastaviť?

Ak si zatlačíte miesto medzi hornou perou a nosom, môže sa vám podariť kýchnutie zažehnať. Lekári nás odrádzajú od zadržiavania kýchania tým, že pevne zavriete ústa, prípadne si aj zapcháte nos.

