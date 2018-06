Aj vy veríte týmto fámam?

Nedávny prieskum ukázal, že stále veríme rôznym „radám starých mám“ alebo ústne podávaným „životným múdrostiam“. Ktoré sú najhlúpejšie?

Stále medzi nami žijú takí, ktorí veria, že prehltnutú žuvačku treba tráviť sedem rokov, že konzumácia mrkvy nám pomôže vidieť v tme alebo že vynechávaním niektorých denných jedál schudneme.

Jablko odstraňuje zubný plak

Mnohí tiež súhlasia s názorom, že ak po športovaní nemáte svalovicu a nie ste ubolení, necvičili ste dosť a takéto cvičenie neprinesie vytúžený benefit. Pravda je však taká, že cvičením až do bolesti si skôr spôsobíte zranenie, ako pekné krivky.

Na druhej strane jablko vás naozaj dokáže zbaviť zvyškov jedla na zuboch a ošúcha vám z nich čiastočne plak, no rozhodne to nie je vhodná metóda, ktorá by sa mala použiť večer pred spaním namiesto zubnej kefky.

Vajcia zvyšujú cholesterol

Najviac hlúpostí sa traduje v súvislosti s jedlom. Veď aj sami určite pozorujete, že výživové odporúčania sa menia pomerne rýchlym tempom. Kedysi propagované jedno vajce denne neskôr výživári zmietli pod stôl, lebo vajcia vraj zvyšujú „zlý“ cholesterol. Dnes odborníci tvrdia, že vajcia obsahujú obrovské množstvo prospešných látok a aspoň štyri týždenne sú úžasný doplnok zdravej stravy. Jeden z piatich ľudí ale stále verí, že vajciam sa z dôvodu cholesterolu treba vyhýbať.

Strava dodáva málo živín

Mnoho ľudí je tiež presvedčených, že bežné jedlo im neposkytuje dostatok energie na fungovanie. Len asi jeden z desiatich ľudí sa cíti energeticky dostatočne zásobený, zvyšní si ju dopĺňajú banánmi, kávou či čokoládou. Najhoršie sme na tom s energiou, respektíve pocitom jej nedostatku, v pondelok, najlepšie cez víkend. Ale so stravou to asi súvisieť nebude! Preto je dosť zbytočné siahať po rôznych výživových doplnkoch z lekárne, mnohé nie že nemajú žiadny, ale môžu mať aj negatívny dopad na zdravie. Vždy by vám ich mal odporučiť lekár.

Veríte či nie?

Jedenie jabĺk čistí zuby. Pravda, ale nerobte to namiesto čistenia kefkou a pastou.

Mrkva zlepšuje zrak . Nepravda, hoci A vitamín vyživuje sietnicu, ostrosť zraku neovplyvní.

. Nepravda, hoci A vitamín vyživuje sietnicu, ostrosť zraku neovplyvní. Vajcia sú zlé, pretože obsahujú v veľa cholesterolu . Nepravda, sú naopak veľmi zdravé.

sú zlé, pretože obsahujú v veľa . Nepravda, sú naopak veľmi zdravé. Cukor a sladkosti dodávajú energiu . Nepravda, hladina krvného cukru na krátko rýchlo stúpne, no vzápätí telo uvoľní inzulín a cukor v krvi rapídne klesne, čo vyvolá pocit únavy a navyše aj hlad.

. Nepravda, hladina krvného cukru na krátko rýchlo stúpne, no vzápätí telo uvoľní inzulín a cukor v krvi rapídne klesne, čo vyvolá pocit únavy a navyše aj hlad. Vynechávanie jedál vám pomôže schudnúť. Nepravda, do ďalšieho jedla len zbytočne vyhladnete a zjete ho viac, ako treba, lepšie sú menšie dávky ale pravidelné.

Žiadna bolesť počas cvičenia znamená žiadny zisk z fyzickej aktivity. Nepravda.

Nemali by ste jesť po 8 hodine, ak chcete schudnúť. Nepravda, chudnutie je oveľa komplexnejšia problematika a len stopka jedlu po ôsmej štíhlosť neprinesie.

Žuvačke trvá sedem rokov, kým sa kompletne strávi. Nepravda, ktorej dodnes mnohí veria.