Netrpte pri prechladnutí. Rýchlejšie sa vyliečite, ak nebudete sami. Prečo?

Bolesť v krku, dýchavičnosť, zapchaný nos, kašeľ, bolesť hlavy. Bežné príznaky nachladnutia. Podľa novej štúdie môže ich závažnosť závisieť od pocitu osamelosti.

Dokáže vás zničiť obyčajné nachladnutie? Trpíte pri ňom ako kôň? Možno to znamená, že trpíte osamelosťou. Výskumníci z Rice University v Houstone v Texase teraz zistili, že ľudia, ktorí sa cítia osamelí, tvrdia, že majú závažnejšie príznaky nachladnutia ako tí, ktorí sa necítia osamelo.

Vplyv na srdce a mozog je jasný. A na virózu?

Osamelosť nesúvisí len s psychikou. Môže mať skutočne vážne dôsledky aj na vaše fyzické zdravie. Štúdia z roku 2016 napríklad zistila, že pri osamelosti máte zvýšené riziko srdcových ochorení a mozgovej mŕtvice. Tu však ide o dlhodobé pôsobenie osamelosti. Vedcov zaujímalo, ako môžu pocity osamelosti ovplyvniť závažnosť príznakov nachladnutia.

Nejde o kvantitu ale o kvalitu

Podľa vedcov neovplyvňuje závažnosť príznakov nachladnutia množstvo ľudí, ktorých poznáte, ale to, aké vzťahy s nimi máte. „Všímali sme sa kvalitu vzťahov ľudí, nie ich množstvo,“ hovorí psychologička a spoluautorka štúdie Angela LeRoy. „Môžete byť totiž v preplnenej miestnosti a cítiť sa osamelo. Práve toto vnímanie pocitu samoty sa zdá byť dôležité, pokiaľ ide o príznaky prechladnutia.“ Ak teda máte dobré rodinné zázemie či oddaných priateľov, zdá sa, že chrípku či iné virózy by ste mali prekonávať s väčšou ľahkosťou a menším utrpením.

Osamelí hlásili pocit vážnejších príznakov

Výskumníci sledovali 159 ľudí vo veku od 18 do 55 rokov, z ktorých asi 60% bolo mužov. Účastníci boli umiestnení do karantény do hotelovej izby na 5 dní, ale ešte predtým dostali nosné kvapky, ktoré u nich mali vyvolať nachladnutie. Osamelosť každého účastníka bola na začiatku štúdie ohodnotená indexom podľa špeciálnej tabuľky. Počas 5-dňového výskumu účastníci hlásili závažnosť pociťovaných symptómov nádchy.

Choroba sa rozvinula u 75% účastníkov. Tí, ktorí na začiatku štúdie hlásili pocit osamelosti, popisovali väčšiu závažnosť príznakov nachladnutia ako tí, ktorí sa necítili osamelo. Podľa odborníkov však nejde zďaleka len o nachladnutie. Psychický stav človeka a choroby sú veľmi úzko prepojené. Len nedávno iná štúdia zistila, že ľudia, ktorí trpia stresom po smrti milovanej osoby, sú oveľa viac ohrození zápalom v tele a následnou smrťou.

