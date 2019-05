Dovolenka s adrenalínom: Poznáte kaňoning a kitesurfing?

S dovolenkou netreba čakať až na letné mesiace. Už teraz sú v plnej prevádzke veľmi lákavé destinácie. Najmä, ak máte radi aj adrenalín.

Vyvaľovať sa na pláži na slniečku je perfektná dovolenka. No nie pre každého. Ak patríte k tým, ktorí chcú počas voľných dní zažiť niečo vzrušujúce, je tu pár top tipov, ktoré by určite vzrušia milovníkov aktívnej dovolenkovej zábavy.

Kaňoning

Kaňoning respektíve canyoning ponúka skĺbenie viacerých adrenalínových aktivít od chôdze v náročnom teréne cez zlaňovanie strmých skál, skoky do vody, plávanie či brodenie sa v riekach až po prekonávanie prírodných priehlbín pomocou závesu na lane. Zaujalo vás to a cítite sa na takúto akciu dostatočne fyzicky zdatní?



Zdroj foto: Delpixel, Shutterstock

Výborné prírodné podmienky na kaňoning ponúka napríklad prírodný park Sierra de Guara na severe Španielska, asi 300 km od Barcelony. Pod dozorom skúsených sprievodcov si môžete vyskúšať celodenný superšportový zážitok so skokmi do priezračnej vody, prírodnými šmýkačkami, zlaňovaním rôznych výšok a zdolávaním nespútaných vodných tokov.

Kitesurfing

Ak ste vodný živel a ešte ste neskúsili kitesurfing, mali by ste to napraviť. Stojíte na doske podobnej ako na surfovanie či skôr snowboardovanie a ťahá vás veterný drak. Medzi najvyhľadávanejšie lokality kitesurfistov patrí exotický Zanzibar a jeho piesočné pláže v oblasti Paje pri Indickom oceáne. Na pláži vám za poplatok ponúknu intenzívny kurz a vďaka plytkým vodám a priaznivým poveternostným podmienkam sa tak stanete kitesurferom za jediný deň. Pláž je od rovnomenného hlavného mesta Zanzibar vzdialená 50 km.

Jachting

Že nejde o nič extra netradičné a v Chorvátsku ste už boli? Čo tak vyskúšať jachting v Japonsku, kde sa budú na budúci rok konať olympijské hry aj s disciplínou jachting? Vhodné sú napríklad južné brehy prefektúry Kanagawa, oblasti susediacej s Tokiom.



Zdroj foto: Pafnuti, Shutterstock

Záujemcovia si môžu vyberať zo širokej ponuky tamojších jachtárskych klubov, a to od jednodňových kurzov až po niekoľkodňovú plavbu. Na svoje si tak prídu skúsení jachtári aj úplní nováčikovia. Prenájom plachetnice aj s kapitánom na 1 deň stojí okolo 200 eur, to sa dá zvládnuť. A uvidíte miesta, aké by ste pri pobyte len na pevnine určite neobjavili.

Skialpinizmus

Kombinácia lyžovania, vysokohorskej turistiky a horolezectva je síce zimný šport, no v lete sa dajú rakúske skialpinistické trasy zdolávať s trekingovými palicami. Blízkym rajom skialpinistov sú Alpy v rakúskom Tirolsku. Nie každý potrebuje mať v lete vodu a hory sú azda tá najlepšia alternatíva.

