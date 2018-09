Ako často prať vankúše a paplóny, aby ste nespávali s kolóniami roztočov?

Vo väčšine domácností sa plachty a obliečky perú raz za jeden až dva týždne. Ako často však periete samotné vankúše či paplóny? Nechcete predsa spávať s roztočmi!

Aby sa zachovala hygiena aj kvalita vašich perín, je potrebné prať nielen obliečky, ale aj samotné vankúše a prikrývky. Optimálne je spraviť tak 2-krát ročne, pokiaľ sa zvyknete v noci spotiť, tak aj 4-krát. Viac už nie, pretože príliš časté pranie ich zbytočne nadmerne opotrebuje.

Ako na to, aby si zachovali funkčnosť

Existuje pár praktických rád, ktoré prispejú k dlhšej životnosti vankúšov. Pred praním preložte vankúš napoly a pustite ho. Ak sa sám opäť nerozloží a nevyrovná, vlákna v ňom sú už asi mierne dolámané. Aby sa to počas prania nepresunuli len do jednej časti vankúša a nespravili tam hrču, zrolujte ho po dĺžke a konce aj stred zopnite gumkou. Vankúše perte po dvoch, aby bol bubon pračky vyvážený. Pri syntetických vankúšoch použite bežný prací prostriedok. Pri páperových ale nie! Odmastil by z peria prirodzenú vrstvu tuku a perie by stratilo svoje izolačné vlastnosti. Použite jemný prací prostriedok bez enzýmov, napríklad určený na vlnu. Perte na 60 stupňov Celzia, aby ste sa zbavili mikroorganizmov vrátane roztočov.

Pláchanie a sušenie

Pláchací cyklus je dobré zopakovať, aby sa z náplní vankúšov a paplónov dôkladne vymyl prací prostriedok. Odstreďovanie zvoľte len jemné. Ak štítok pripúšťa sušenie v sušičke, pridajte do nej k perinám aj dve-tri tenisové loptičky, ktoré pomôžu proti zliepaniu sa náplne do hrudiek. Sušenie je vhodné po štvrť hodinách prerušovať a periny ponatriasať pred ďalším sušením. Ak budete sušiť paplóny a vankúše len voľne, dobre ich povystierajte a počas sušenia kde-tu dobre ponatriasajte. Odborníci neodporúčajú sušenie na priamom slnku, ktoré zmäkčuje povlak a skôr sa na ňom potom vytvoria dierky. Vankúše a paplóny vráťte späť do postele až dôkladne vysušené! Práve vlhkosť je pre roztoče ideálna.

Čas na nové periny

Ak sa o posteľ dobre staráte, spravidla stačí vymeniť paplóny po 5 až 10 rokoch. Vankúše skôr, možno už po 2 rokoch, v závislosti na tom, akej sú kvality, či sa často potíte, či už nie sú veľmi zležané... Spánok je to, čo nám dodáva energiu do ďalšieho dňa, preto by ste sa v posteli a vo vankúšoch mali cítiť príjemne a pohodlne, aby ste si dobre oddýchli.

