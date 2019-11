Ako sa nenakaziť v MHD? Existuje šikovný spôsob, nič vás nestojí

Zdráhate sa nastúpiť do autobusu z obavy z bacilov, ktoré sa na vás valia z každej strany? Dodržte pár zásad a riziko infikovania zminimalizujete na minimum.

Prechod zo zimy do prekúreného prostredia mestskej hromadnej dopravy, kde nám po naobliekanom tele stekajú kvapky potu a ledva dokážeme dýchať, je nielen nepríjemný, ale aj ideálny pre množiace sa baktérie a vírusy. Ťažký vzduch, zahmlené okná a dochytané držadlá v MHD, kašľajúci, kýchajúci a smrkajúci spolucestujúci sú bežnou každodennou rutinou ciest do práce a z práce. Obrovský nápor na našu imunitu, ktorá dostáva v MHD počas zimy poriadne zabrať! Ako ju chrániť pred tým, aby ju spomínané nástrahy neoslabili?

Oslabujete si dobrovoľne imunitu? Teraz musí pracovať naplno

Vírusy všade naokolo

Hoci sa dopravné prostriedky pravidelne čistia, baktérie sa prostredníctvom stoviek cestujúcich po pár hodinách opäť usídlia v ich útrobách. To predstavuje nebezpečenstvo najmä pre ľudí trpiacich oslabeným imunitným systémom. Väčšina baktérií, ktorá takto „cestuje“ spolu s nami v MHD, zapríčiňuje najmä ochorenia dýchacích ciest.

Vírus horší ako HIV! Zabíja imunitu, vynuluje pamäť. Nádcha býva 1. príznakom

Na vyvolanie choroby postačuje niekoľko faktorov:

oslabený imunitný systém

nedostatočná hygiena, umývanie rúk

strava s nízkym obsahom vitamínov

Účinnejší ako céčko! Proti chrípke a nachladnutiu potrebujete iný vitamín

Ako sa chrániť?

Počas cestovania v prostriedkoch hromadnej dopravy by sa nedotýkajte rukami úst a tváre, pretože tak je pravdepodobnosť nákazy baktériami a vírusmi vyššia. Hneď po príchode domov si umyte ruky, no pozor by ste si mali dať aj na prílišnú dezinfekciu. Ak používate výhradne dezinfekčné mydlo, môžete si, naopak, uškodiť, pretože „netrénujete“ svoj imunitný systém. Navyše tak prichádzame aj o baktérie, ktoré nám pomáhajú. Aj v tomto prípade teda platí staré známe - všetkého veľa škodí, preto sa držte zásady, že dezinfekcia je výborný sluha, no zlý pán.

Umývate si ruky správne? Lekárka o maličkostiach, z ktorých ste chorí

Posilnite si imunitu

Základom je dostatok stravy obsahujúcej ovocie a zeleninu, teda vitamíny, ktorých je cez zimu menej ako v lete. Snažte sa konzumovať najmä plodiny z našej zemepisnej šírky, ako sú jablká, červená paprika či kapusta, ktorá obsahuje dostatok vitamínu C. Menej známym, no o to viac účinným pomocníkom v ochrane organizmu a posilnení obranyschopnosti je hliva ustricová. Obsahuje viacero užitočných vitamínov, aminokyselín a minerálov, no najdôležitejšia látka z hlivy pre organizmus je beta glukán.

Hliva ustricovitá alebo šii-take: Huby pomôžu na srdce aj proti rakovine

„Beta glukán môže pomôcť nielen ako prevencia ochorení, ale podporuje aj hojenie rán a zabraňuje infekcii, čo je počas zimných mesiacov, kedy je telo neustále atakované zvýšeným množstvom chorôb všade naokolo, napríklad aj v MHD, neoceniteľné,“ hovorí Ing. Adrián Doboly, odborník na imunitu.

Pestujte si odolnosť proti teplotným šokom, vhodné je pravidelné saunovanie. Pomáha lepšie znášať nielen zimu, ale aj letné horúčavy.

Čítajte aj: Patria malé deti do sauny? Koľko tepla vydržia?