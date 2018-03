Ako si vybrať správny olej? Dôležitý je bod prepálenia

​Olivový, kokosový, slnečnicový alebo repkový olej? To, po ktorom siahnete, závisí od použitia. Niektoré sa hodia na varenie, pečenie, iné sú zase výborné do studenej kuchyne.

Oleje, oleje, oleje. Je ťažké sa medzi nimi zorientovať, pretože na trhu je množstvo druhov. Majú rôznu kvalitu aj použitie. Jedny sú vhodné na pečenie, iné zasa na vyprážanie, či ako dressing do šalátov. Ale ktorý je najlepší?

Teplá či studená kuchyňa?

Neexistuje univerzálny olej, ktorý by bol vhodný do každého jedla. Niektoré oleje sú lepšie na vyprážanie, pretože znesú vyššiu teplotu a neprepaľujú sa. V studenej kuchyni sa využívajú oleje za studena lisované - extra panenské a panenské. Do teplej kuchyne sa takéto oleje naopak nehodia.

Odolnosť voči prepáleniu

Predtým, ako sa rozhodnete, po ktorom oleji siahnuť, musíte vedieť, na čo ho idete použiť. Oleje s vysokým bodom dymenia sú dobré, pretože sú rafinované a neprepaľujú sa. Dymový bod je vlastne údaj tepelnej odolnosti, kedy dochádza k prepaľovaniu. Znehodnocujú sa tak dôležité živiny a vznikajú zdraviu škodlivé látky.

