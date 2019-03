Ako spoznáte, že máte málo železa? Budete prekvapení! Prezradia vás kocky ľadu

Príznaky môžete prehliadať roky. Ak telu železný minerál chýba, dáva signály. Rozpoznajte ich včas!

Všimli ste si to už pri pohľade do zrkadla? Ak vám zdravú farbu nenaženie do tváre ani pohár červeného vína na krvinky, možno by ste sa mali zahľadieť na svoje ruky, alebo ešte lepšie pod viečka. Sú bledé a vás viac ako častá únava trápi nepochopiteľná chuť na ľad či pocit nepokojných nôh? Ak netušíte, ako to spolu súvisí, dajte šancu červenej a uľaví sa vám.

Kyslíkový taxík

A máte po nálade. Nie však pre nepríjemnosti, ale kvôli jeho nedostatku. Pretože keď železo v organizme chýba, dá o sebe vedieť. Nečudo, veď bez kyslíka sa telo dusí. „Ide o mimoriadne dôležitý minerál, ktorý ako súčasť hemoglobínu zabezpečuje prepravu kyslíka z pľúc do tkanív a opačným smerom posiela oxid uhličitý. Obsahuje ho aj myoglobín, krvný proteín, vyskytujúci sa vo svaloch, ktorý slúži ako zásobáreň kyslíka pri svalovej práci,” vysvetľuje vedkyňa Žofia Rádiková zo Slovenskej akadémie vied.

A nielen to, výskumníčka vyzdvihuje železo aj pre jeho význam pri správnom fungovaní imunitného systému. „Okrem toho je súčasťou mnohých proteínov a enzýmov, ktoré sú na bunkovej úrovni nevyhnutné pre dýchanie a energetický metabolizmus,” dodáva.

