Ako zaspať za 10, 60 alebo 120 sekúnd. Tieto triky skutočne fungujú! Aj po vypití kávy

Skončite s nekonečným prehadzovaním sa v posteli. Vyskúšajte špeciálne vytvorenú metódu zaspávania určenú pre amerických vojakov. A mnohé ďalšie!

Nekonečné zaspávanie vie poriadne potrápiť. Môžete to však jednoducho zmeniť.Autor: Shutterstock

Trávite priveľa času zaspávaním? Nie ste v tom sami. Ak neviete vypnúť hlavu ani na konci dňa, máte problém - dostávate sa do začarované kruhu vyčerpania, neschopnosti upadnúť do spánku a zbytočnej energie, ktorá udržuje vašu myseľ hore. Výsledkom je unavený a podráždený človek, ktorý si nevie oddýchnuť.

Čítajte aj: 7 tipov na vyladenie vnútorných hodín. Pomôžu upraviť spánok aj s imunitou

Existujú však triky, vďaka ktorým môžete skúsiť prepnúť svoje telo do režimu vypnutia. Tieto vedecky overené metódy skutočne fungujú a pomôžu vám rýchlejšie zaspať. Stačí si len vybrať.

Ako spať za 10 sekúnd

Stačí čarovné kúzlo a upadnete do spánku. Teda iba ak v rozprávke. V skutočnosti sa vám to môže podariť už za niekoľko sekúnd. Takzvané 10-sekundové pravidlo si vyžaduje určitú prax, no po natrénovaní ju zvládne každý. Táto metóda trvá približne 2 minúty, ale posledných 10 sekúnd je kľúčových. Ide o vojenskú metódu, ktorá bola špeciálne vytvorená pre amerických vojakov, aby dokázali okamžite zaspať v akýchkoľvek podmienkach. Alebo si vyskúšajte ďalšie rovnako účinné techniky.

Pozrite sa, ako sa zaspáva za 10, 60 alebo 120 sekúnd. Také jednoduché! ►►►