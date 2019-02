Ako znížiť množstvo toxínov v domácnosti

Chémia je všade okolo nás. Ak nežijete na samote pri lese, prichádzate s chemickými látkami, vrátane toxických, do kontaktu prakticky stále. Zmeňte to!

Možno sa vám to bude zdať len ako kvapka v mori, no možno vás bude zaujímať, ako aspoň vo vlastnej domácnosti minimalizovať prítomnosť rôznych chemických zlúčenín.

Hlavné je jedlo

Najdôležitejšie je znížiť prísun toxínov do vášho organizmu. Ak máte možnosť, pestujte si čo najviac zeleniny a ovocia sami, prípadne si ich zadovážte v kvalite bio. To by malo zabezpečiť menšie množstvo pesticídov a priemyselných hnojív, pri mäse tiež hormónov. Plody, akékoľvek, kupujte radšej menšie a mladšie, mäso radšej z mláďat ako dospelých zvierat. Farbivá, konzervanty a ďalšie éčka netreba rozoberať...

Kuchynské nádoby a náradie

Potraviny skladujte radšej v skle alebo papierových vreckách ako v plastoch, z ktorých sa môžu uvoľňovať napríklad ftaláty. Poháre kupujte číre, bezfarebné, šálky biele a bez ozdobných obrázkov, najmä v oblasti, kde sa ich dotýkate perami. Hrnce radšej s keramickou ako s teflónovou úpravou, smaltované alebo z varného skla. Varešky sú najlepšie klasické drevené. A hliníkový príbor už vari nemá nikto!

Čistiace prostriedky

Asi každá drogéria už ponúka saponáty na riad, pracie aj ďalšie čistiace prostriedky na prírodnej báze. Ak vám na nechemickej domácnosti naozaj záleží, využívajte maximálne čistiace schopnosti octu, kyseliny citrónovej a sódy bikarbóny.

Toto dajte preč

Osviežovače vzduchu, odpudzovače hmyzu, sviečky, linoleum a podlahové krytiny s obsahom PVC (ftaláty), laminovaný nábytok z drevotriesky (formaldehydy), gumené hračky (ftaláty), silno farebnú posteľnú bielizeň (kadmium, chróm), hnojivá na rastliny,...

Toto je v poriadku

Bavlnená svetlá posteľná bielizeň, drevený nábytok i hračky, drevené parkety či korková podlaha, prírodná kozmetika, sviečky z pravého vosku, čím svetlejšie odevy...

