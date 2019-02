Alergia a jej prejavy na očiach

Jar je úžasné ročné obdobie, ale pre niektorých ľudí začínajú trampoty.

Kvitnúce trávy či stromy, lietajúci prach vo vetre, to všetko im spôsobuje väčšie či menšie problémy. Poďme sa bližšie pozrieť čo je to alergia a ako sa prejavuje na jednom z najcitlivejších orgánov nášho tela – na očiach.

Definícia alergie

Alergiu by sme mohli definovať ako prehnanú reakciu organizmu na úplne bežné látky. Zdravý imunitný systém je schopný rozpoznať vonkajšie nebezpečenstvo (baktérie, vírusy), proti ktorým okamžite zasahuje. Avšak alergia je neprimeraná reakcia organizmu proti látkam, ktoré sú pre telo neškodné. V skratke je alergia porucha imunitného systému. (www.vividrinectoin.sk/alergia)

Prejavy alergie

Ak príde naše telo do kontaktu s látkami, ktoré by mohli predstavovať potenciálne ohrozenie (pele, prach, zvieracia srsť a pod.), zaháji sa v tele obranný proces. Telo si vytvorí protilátky, ktoré vedú k uvoľňovaniu najrôznejších tkanivových hormónov do kože a slizníc. Tento hormón nazývame histamín, ktorý je v pokojovom stave uložený v žírnych bunkách, tzv. mastocytoch. Ak sa však histamín uvoľní, spôsobuje:

cievnu vazodilatáciu (rozťahovanie ciev) a cievnu priepustnosť (prejavuje sa to opuchom a začervenaním)

dráždenie nervových zakončení (prejavuje sa svrbením).

Príznaky na očnej sliznici

Až každá druhá alergia sa prejavuje aj na očiach. Svrbenie, opuchy, začervenanie často prerastá až do alergického zápalu spojiviek (alergická konjunktivitída). Očná alergia je v 65 % prípadov spojená s alergickou nádchou.

Prejavy alergie na očiach môžu mať rôznu formu, záleží to od druhu alergie, množstva alergénov a intenzívnosti alergickej reakcie: svrbenie, slzenie až výrazná sekrécia, začervenanie, pocit cudzieho telesa v oku, opuch viečok, kŕč očných viečok, svetloplachosť, rozostrenie zraku, trvalý zápal spojiviek spojený s opuchom a hyperreaktivitou, problematické otváranie očí pri prebudení, postupná intolerancia kontaktných šošoviek, fotofóbia, pálenie, zahmlené videnie…

Čo za týchto okolností očiam pomôže?

Prinášame vám zopár tipov, ako alergické prejavy zmierňovať, aby vám to prinieslo úľavu.