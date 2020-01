Alkoholické kombinácie s liekmi neriskujte! S TÝMITO je nebezpečný

V lepšom prípade len zaspíte. Viete, ktoré aj voľnopredajné pilulky sa s pohárikom neznesú?

Zvlášť rizikový je paracetamol, pretože sa nachádza v množstve liekov na lekársky predpis, ale hlavne v takých, ktoré si kúpite voľne. K nim patria okrem iného horúce nápoje v práškoch proti prechladnutiu, chrípke a horúčke. „Mnohí ľudia si myslia, že keď prípravok nie je na predpis, môžu ho užívať bez obmedzenia. Samozrejme, príbalový leták si neprečítajú. Pritom paracetamolom sa môžete raz-dva predávkovať. Stačí, ak užijete v krátkom čase viacero preparátov s touto účinnou látkou. Keď ich ešte zalejete pivom, vínom či nebodaj tvrdým, koledujete si o poriadny problém. Paracetamol je totiž vo vyšších dávkach hepatotoxický, a keď je pečeň už predtým poškodená, môže spôsobiť jej zlyhanie, v najhoršom prípade kómu až smrť,“ upozorňuje lekár.

Podobné nežiaduce účinky sa môžu objaviť, keď miešate alkohol s liekmi na žalúdok. Táto kombinácia spôsobuje dráždenie žalúdka, pálenie záhy a znižuje účinnosť liekov. Alkohol by mal byť tabu aj pre cukrovkárov: „Hoci obsahuje veľa energie, paradoxne, znižuje hladinu cukru v krvi. Nielen po bezprostrednej konzumácii, ale aj na druhý deň. Príznakom býva nevoľnosť, vracanie, mdloby a pády.“

Na mol?

Poháriku sa striktne vyhýbajte, ak užívate psychofarmaká, zvlášť antidepresíva. „Je to veľká skupina medikamentov, ktoré majú rôzne mechanizmy účinku, ale v kombinácii s alkoholom sa u nich výrazne spomaľuje činnosť centrálneho nervového systému. Zhoršuje sa myslenie, pozornosť, koordinácia, človek pôsobí spomalene a môže vyzerať ako úplne opitý, hoci vypil len málo,“ vysvetľuje doktor Halmo. Okrem toho alkohol výrazne zhoršuje príznaky depresie: „Nekontrolované pitie môže u človeka, ktorý užíva antidepresíva, vyvolať veľmi nepríjemné stavy, niekedy dokonca samovražedné úmysly.“

Neriskujte zbytočne!

S pijatikou sa nekamarátia ani tabletky na srdce a krvný tlak. „Mnohé rozťahujú cievy a znižujú tlak a alkohol robí to isté. Pri ich kombinácii sa účinok liekov často zvyšuje. Môžete mať závraty, pocity slabosti, potácate sa, prípadne odpadnete. Samotné mdloby nebývajú nebezpečné, horší je úraz, ktorý si pri tom môžete spôsobiť,“ hovorí doktor Halmo. Ak beriete antihypertenzíva a preženiete to, môžete vyzerať ako pod parou, hoci ste si dopriali len jeden pohár vína. Dajte si pozor aj vtedy, keď ste alergik. Alkohol zvyšuje tlmivý účinok niektorých antihistaminík, najmä tých starších. Prejavuje sa to najmä ospalosťou a zníženou pozornosťou.

Lekár vám neodporučí vypiť si, aj keď užívate niektoré antibiotiká. „Mnohí ľudia napríklad ťažko znášajú tetracyklíny, majú po nich hnačky, bolí ich žalúdok. Spolu s alkoholom sa ich nežiaduce účinky zhoršia. Niektoré cefalosporíny zase spomaľujú odbúravanie alkoholu, čo spôsobuje závraty, vracanie, bolesti hlavy. S alkoholom sa nesmie miešať metronidazol, ktorý má podobné účinky ako antabus. Vypijete len kvapku a už vraciate.“ Ak ste v podguráždenom stave, hrozí vám i to, že nedodržíte čas, kedy máte antibiotikum užiť: „Presný harmonogram je veľmi dôležitý, inak antibiotiká môžu stratiť účinnosť, podobne ako antikoncepčné pilulky.“

Bez ochrany

Antikoncepcia je zvláštna kapitola: „Alkohol primárne neznižuje jej účinnosť, búra však zábrany. Ak zabudnete užiť tabletku, prípadne ju užijete o dve hodiny neskôr, ako by ste mali, a máte pohlavný styk, môže sa stať, že vás dostatočne neochráni. Najmä kontraceptíva najnovšej generácie obsahujú malé dávky hormónov, preto je veľmi dôležité užívať ich vždy v rovnakom čase.“ Keď vypijete viac, ako znesiete, hrozí aj riziko, že skončíte na WC a budete vracať. „V takom prípade váš organizmus ešte pravdepodobne nestihol antikoncepčnú tabletku vstrebať, takže nemá čo účinkovať. Týmto sa nenaruší len jeden deň, zasiahnutý je celý mesačný cyklus. Takže sa nemôžete spoliehať, že neotehotniete.“

Zvýrazní nežiaduce účinky

Obozretní by mali byť aj pacienti s ochorením pečene a starší ľudia, ktorí sa liečia na viaceré ochorenia. Netreba zabúdať ani na to, že so stúpajúcim vekom organizmus horšie reaguje na konzumáciu alkoholu. Mladší človek ľahšie odbúra lieky aj alkohol než starší. Na nebezpečnú kombináciu by mali pamätať aj budúce mamičky, najmä v prvom trimestri. „Najlepšie bude, keď sa piva, vína či pálenky počas užívania liekov vzdáte. Ak beriete lieky na chronické ochorenia a napriek tomu si chcete vypiť, robte tak s mierou. Dôkladne si predtým prečítajte príbalový leták a poraďte sa s lekárom. Rátajte s tým, že alkohol takmer vždy ovplyvní účinok liekov – buď ho oslabí, alebo zosilní. A zvýraznia sa aj ich nežiaduce účinky, ktoré by inak mohli byť minimálne alebo žiadne,“ zdôrazňuje MUDr. Ivan Halmo.

Tieto nie!

Pri niektorých liekoch kombinácia s alkoholom neprekáža, ale pre istotu sa informujte u lekára alebo u lekárnika. Analgetiká, ktoré metabolizujú v pečeni, antidepresíva, lieky na srdce a hypertenziu, na diabetes, alergiu, na žalúdok a vredovú chorobu, ale aj antiepileptiká, lieky na neurologické problémy, chemoterapeutiká a opiáty sa však s ním nesmú kombinovať.

Najčastejšie príznaky:

lieky proti bolesti: bolesti žalúdka, nevoľnosť, vracanie, krvácanie do žalúdka, vredy, zlyhanie pečene

bolesti žalúdka, nevoľnosť, vracanie, krvácanie do žalúdka, vredy, zlyhanie pečene lieky na žalúdok a vredovú chorobu: pálenie záhy, bolesti žalúdka, nevoľnosť, vracanie

pálenie záhy, bolesti žalúdka, nevoľnosť, vracanie antialergiká: celkový útlm, ospalosť, znížená koncentrácia

celkový útlm, ospalosť, znížená koncentrácia antidepresíva: ospalosť, spomalené konanie, zhoršená koordinácia, pozornosť a myslenie, celkový útlm

ospalosť, spomalené konanie, zhoršená koordinácia, pozornosť a myslenie, celkový útlm lieky na srdce a hypertenziu: závraty, slabosť, mdloby až kolaps organizmu

závraty, slabosť, mdloby až kolaps organizmu lieky na diabetes: znížená hladina cukru v krvi, závraty, nevoľnosť, odpadnutie

