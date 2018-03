Toto pri antibiotikách neriskujte. 7 vecí vám prekazí liečbu

Ak sa liečite antibiotikami, upraviť by ste mali aj jedálniček. Nie so všetkým sa lieky znesú.

Účinnosť liekov vám môže znížiť aj to, čo by ste nepovedali. Autor: Shutterstock.com

Tekutiny v chorobe liečia, no ak beriete antibiotiká, nemali by ste vypiť viac ako dva litre. Rýchlejšie by sa vylúčili z tela a účinok by mohol byť nižší. Uprednostnite čistú vodu z vodovodu alebo neochutený bylinkový čaj. Na čo všetko pri liečbe antibiotikami ešte treba dať pozor?

Riskantné kombinácie s antibiotikami

​Alkohol

Antibiotiká s obsahom metronidazolu, tinidazolu a sulfametoxazolu blokujú spôsob, akým telo rozkladá alkohol, po poháriku sa v tele hromadia acetaldehydy, ktoré môžu za alkoholovú opicu.