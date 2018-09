Antistresové uvoľnenie: Vypočujte si TOTO a konečne vypnete!

10.09.2018

Mnohým by na odbúranie psychickej nepohody, naopak, pomohlo, keby aspoň na pár minút „vypli“ telo aj dušu. Aj to sa však treba naučiť, dokonca to chce tréning!

Hudba je jeden z najpríjemnejších a zaručených spôsobov, ako opäť získať duševnú rovnováhu.Autor: Shutterstock

Mnohým by na odbúranie psychickej nepohody, naopak, pomohlo, keby aspoň na pár minút „vypli“ telo aj dušu. Aj to sa však treba naučiť, dokonca to chce tréning: Pustite si hudbu, akú máte radi, pohodlne si sadnite, zavrite oči, pokojne dýchajte, uvedomujte si časti svojho tela a predstavujte si príjemnú situáciu alebo miesto, kde sa cítite bezpečne. Náš tip: V práci bez stresu: 10 uvoľňujúcich pohybov ho hneď vypustí Nepôjde to hneď, myšlienky a starosti sa z hlavy len tak vypudiť nedajú, no nevzdávajte sa. Denne si skúste nájsť na takýto relax dvadsať minút a hlava sa vám poďakuje. Hudobné tipy Okrem zvukov prírody mnohých psychicky uvoľní hudba od interpretov či skladateľov ako: Enya,

Vangelis,

Mike Oldfield,

Bocelli,

Verdi,

Bach,

Brahms,

Vivaldi. Vybubnujte sa Manažérka Andrea si pravidelne vetrá hlavu bubnovaním. „Viackrát som na hodinu bubnovania dobehla z práce celá vynervovaná a domov som odchádzala usmiata a pokojná. Pri bubnovaní sa musím sústrediť na koordináciu rúk, na rytmus. Vtedy zabudnem na stres a starosti, aj keby som nechcela,“ opisuje svoje skúsenosti. VIDEO: Vitamín Drum s vami urobí divy. Sledujte najlepšiu nechemickú liečbu „Mnohí súhlasia s tým, že hudba je top nechemická liečba,“ vraví muzikoterapeut Mgr. Tóno Gúth. „Pri bubnovaní sa mozog aj telo postupne zlaďujú s akustickými vlnami, ktoré vydáva bubon. Kvalita vlnenia vytvára príslušné emócie. Zjednodušene povedané, rýchla hlasná hudba nás aktivuje, vyvoláva pocit radosti, sebavedomia, pomalé a tiché rytmy nás uvoľňujú, upokojujú. Bubnovanie zamestná mozog natoľko, že nezostane miesto na bežné myšlienkové pochody. Preto má relaxačné účinky, netreba za tým hľadať nič ezoterické.“ Kedy k odborníkovi? Dlho trápená psychika devastuje aj fyzické zdravie. Za vysokým tlakom, srdcovo-cievnymi problémami, ale aj za cukrovkou a obezitou môžete hľadať i stres. Psychosomatických problémov sú desiatky a liečba nie je vždy úspešná. Až keď si „preliečite hlavu“, ozdravie aj telo. Vyrozprávať sa zo svojich problémov môže byť polovica úspechu, tou druhou potom rady psychoterapeuta, ktorý vás môže naučiť techniky zvládania stresu alebo vás nasmeruje k riešeniu problému, ktorý neviete zvládnuť. Nečakajte, až vám začnú prerastať problémy cez hlavu, na odborníka sa radšej obráťte skôr. Z nadbytku stresu vyhoríte „Stres ako taký nie je zlý, lebo telo aktivizuje. Ak však po ňom nepríde úľava, ak sa telo nezbaví stresových hormónov, ak nespálime adrenalín, po niekoľkých mesiacoch nadmernej únavy príde na rad syndróm vyhorenia, depresia aj psychosomatické ochorenia,“ varuje pred zanedbávaním psychohygieny docent PhDr. Igor Spišiak, CSc., lektor pre antistresové programy. Zasa vás vytočil? 6 stratégií ako zvládnuť hnev a byť nad vecou Stres

Autor: Martina Palovčíková, bd

