Au, to bolí! Ako si poradiť s aftami? Skúste tieto osvedčené domáce triky

Ak ste si objavili v ústach biely vriedok, nečakajte kým zmizne. Pomôže vám prírodná medicína.

Sú malé, nenápadné, no o to výraznejšie bolia. Afty môžu potrápiť každého, najmä ak máte do 30 rokov, ste žena alebo sa nachádzate v stresovom období. Tieto drobné bolestivé vriedky sú prejavom narušenej ústnej mikroflóry a objavujú sa najmä pri oslabenej imunite. Ako si pri nich uľaviť od bolesti, a ktoré domáce triky pomôžu na urýchlenie liečby?

Čo pomôže

Zaručených rád, ako si pomôcť pri aftách, je niekoľko. Pravdou však je, že každému môže zabrať niečo iné. Ak sa chcete vyhnúť prípravkom zakúpeným v lekárni, vyskúšajte domácu medicínu. K spontánnemu zahojeniu potrebujú afty približne 1 až 2 týždne. Spozornieť by ste však mali, ak zápal neustupuje a vriedky nezmiznú ani po 3 týždňoch. V takom prípade by ich mal vyšetriť odborník.

Pokiaľ aftami trpíte, v prvom rade si zaobstarajte mäkkú kefku, ktorá nebude zapálenú sliznicu dráždiť. Dobu hojenia by mal skrátiť výplach úst slanou vodou. V pohári s vlažnou vodou rozpustite pol lyžičky soli a slaným roztokom vyplachujte ústa niekoľkokrát denne. Dočasnú úľavu od bolesti tiež prináša cmúľanie kociek ľadu.

Sladké drievko

Vedeli ste, že na afty pomáha sladké drievko? Jeho blahodarný účinok potvrdila štúdia publikovaná v odbornom časopise General Dentistry. Žuvaním sladkého drievka stlmíte bolesť a skracujete dobu hojenia zapáleného pľuzgiera. Podobný protizápalový a hojivý účinok má klinček a škorica.

Med

Vedci tiež odporúčajú potierať afty medom, ktorý má antibakteriálne a antiseptické účinky a výrazne urýchľuje dobu hojenia. Stačí len niekoľkokrát denne aplikovať na postihnuté miesto. Spočiatku môže med štípať, no bolesť rýchlo ustúpi.

Propolis

Z včelích produktov je tiež mimoriadne účinný propolis. Ide o vedľajší produkt pri výrobe medu a na afty má doslova zázračné účinky. Propolisovú tinktúrou si natierajte na boľavé miesto priamo vatovou tyčinkou alebo ju nakvapkajte do vlažnej vode a vyplachujte ňou ústa. Poranenú pokožku dezinfikuje a lieči.

Aloe vera

Pri hojení môže pomôcť tiež aloe vera. Rovnako ako med má antibakteriálne a antiseptické účinky. Gél z aloe vera zrieďte s vodou a roztokom vyplachujte aspoň trikrát denne ústa. Zameriavajte sa pritom na bolestivé miesto.

Jogurt

Vyberte si biely jogurt, ktorý obsahuje živé kultúry. Stačí vám 1 polievková lyžica 3-krát denne. Môžete ho tiež skombinovať s medom pre rýchlejšie výsledky. Alebo do jedálnička zaraďte aj ďalšie probiotické mliečne výrobky, ktoré vracajú bakteriálne prostredie v ústach do rovnováhy.

Bylinky

Ak preferujete kloktanie, skúste odvar zo šalvie, repíka alebo harmančeka. Tieto liečivé bylinky efektívne liečia afty a poskytujú rýchlu úľavu, stačí si len vybrať. Pridajte 3 čajové lyžičky šalviových listov do 4 dcl vriacej vody a nechajte lúhovať 10 až 15 minút. Následne čaj sceďte a preplachujte ním ústa niekoľkokrát denne.

