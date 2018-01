Baletného sólistu odrovnala vážna choroba. Myslel som si, že mám infarkt

Má ukážkové telo aj kondičku. No z ničoho nič nevyšiel ani desať schodov a neprešiel z kuchyne do obývačky bez toho, aby sa zadýchal. Andreja Szaba (33) zradil skrytý orgán.

Problémy prišli asi pred piatimi rokmi. Už aj tak fyzicky poriadne namáhané telo dostalo pendant v podobe extrémnej záťaže hlavy, keďže začal študovať na vysokej škole. Minimum výdatného spánku bolo už len čerešničkou. Prvý sólista Baletu Slovenského národného divadla Andrej Szabo tak fungoval pomerne dlho.

Kedy ste zistili, že nie ste „len“ unavený?

Príznaky boli dosť desivé. Pôvodne som si ako laik myslel, že mám infarkt. Bolesť v ľavej ruke, extrémne potenie, nevládnosť pri fyzickom výkone, silné búšenie srdca, trasenie rúk... Nevedel som prejsť ani z kuchyne do obývačky bez pocitu, že som zabehol maratón. Desať schodov? To bolo niečo nepredstaviteľné.

Hneď ste vyhľadali lekára?

Príznaky boli také silné, že som nemal ani na minútu čas hrať sa na hrdinu. Praktický lekár správne usúdil, že nejde „len“ o bežné vírusové či bakteriálne ochorenie, a dal mi urobiť rozbor krvi zameraný na rôzne druhy ochorení. Z nich bolo zjavné, o aký problém ide.

Skrátka vám prestala fungovať štítna žľaza?

Moja štítna žľaza je práveže príliš aktívna, produkuje viac hormónov, ako telo potrebuje. Osemnásť mesiacov som bral tabletky, po ktorých sa mi telo a funkcia štítnej žľazy vrátili do normálu. Teraz som štvrtý rok v pozorovaní.



S manželkou Martinou Szabo Sótyiovou sú spolu vyše desať rokov. Foto: Peter Brenkus, SND, archív A. S.

Čiže ste vyliečený?

V tom je ten háčik. Problémy sa môžu kedykoľvek vrátiť nezávisle od spôsobu môjho života. I keď správna životospráva, vyhýbanie sa stresu a dodržiavanie určitých biorytmických pravidiel sú značne nápomocné. Treba si vymodliť, aby sa to už nevrátilo, povedal mi doktor.

Nehrozí vám operácia?

Asi tridsať percent pacientov má šťastie, že sa im problémy nevrátia a len ich po desiatich-dvadsiatich rokoch preliečia. Zvyšných sedemdesiat percent sa s problémami trápi opäť o pár mesiacov či rokov. V takom prípade sa odporúča odstránenie štítnej žľazy, keďže silné lieky majú pri dlhodobom užívaní devastačné účinky na pečeň.

Štítna žľaza úzko súvisí s hmotnosťou. Čo to znamenalo pre vás ako pre profesionálneho tanečníka?

To bolo to najväčšie pozitívum. Ale teraz vážne. V mojom prípade išlo o pomerne veľký úbytok, asi pätnásť kíl. Nebolo to ani tak veľmi vidieť, ako som to cítil na rapídnom úbytku fyzických síl. Sám doktor povedal, že otázka budúceho profesionálneho tancovania je taká malá lotéria a nevie mi zaručiť vôbec nič, skôr sa mám pripraviť aj na alternatívu ukončenia kariéry.



Princ Siegfried v Labuťom jazere nie je jeho jediná hlavná rola. Foto: Peter Brenkus, SND, archív A. S. Ďalšie foto TU

Bol balet vaším snom odmalička?

Ako dieťa som, samozrejme, nevedel, že raz budem profesionálnym tanečníkom, no vždy som cítil, že v budúcnosti sa budem venovať práci spätej s pohybom. Bol som typické hyperaktívne dieťa a pre mamu bolo prakticky nemožné udržať ma nad knihami, a tak je šťastie, že učenie mi šlo akosi samo. Už od základnej školy som sa venoval ľudovému tancu a spevu, paralelne s futbalovými tréningmi a hrou na akordeón v základnej umeleckej škole. To bol jediný spôsob, ako minúť dennú dávku svojej „vesmírnej“ energie. Kiežby som mal toľko energie aj dnes.

Máte predstavu, čo budete robiť, keď nebudete tancovať?

Moja generácia tanečníkov do značnej miery prehodnotila prístup k životu po tanečnej kariére. Aj preto, lebo nám odobrali výsluhový dôchodok, ale aj preto, lebo dnešná doba ponúka každému z nás dostatok príležitosti, aby aj vo vyššom veku začal odznova. Ba čo viac, veľa umelcov myslí na svoju budúcu kariéru paralelne s tou tanečnou. Často sa stáva, že profesionálni tanečníci vyštudujú popri práci v divadle vysoké školy mimo umeleckých odborov a už po tridsiatke súčasne rozbiehajú svoj potanečný život.

Aj vy máte svoj plán?

Svoju budúcnosť vidím v práci mimo divadla, najradšej v práci s ľuďmi a s využitím cudzích jazykov, ktoré mi práca v divadle pomohla rozvíjať. Netajím sa s tým, že by som chcel pracovať v mediálnej sfére. Toto prostredie ma láka, aj vzhľadom na moje povahové črty, som extrovert. Mám predstavu plynulého prechodu z divadelnej sféry do mediálnej, kde by som mal možnosť využiť svoje skúsenosti práce s publikom v pozmenenej forme.

