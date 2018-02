Benzín či nafta? Toto by ste o ich vplyve na zdravie mali vedieť!

Moderné benzínové motory s priamym vstrekovaním vypúšťajú do vzduchu čiastočky extrémne jemného prachu. Hoci ho nevidno, je pre nás nebezpečný.

Automobilky sa činia. Po škandáloch s nelegálnym softvérom na kontrolu dieselových emisií nasledovali ďalšie s testami na opiciach a ľuďoch. Aj vás tieto aféry presvedčili, že autá na benzín sú lepšou alternatívou? Nie je to také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá.

Čiastočky, ktoré sa v odbornej terminológii označujú ako jemný prach, s výnimkou smogu voľným okom neuvidíte. Sú menšie ako 10 mikrometrov, pričom 1 mikrometer zodpovedá 1 milióntine metra. V súvislosti s benzínovými motormi odborníci hovoria o ultrajemnom prachu. Jeho zrnká sú menšie ako 0,1 mikrometra.

►►► SÚŤAŽ o dizajnové zvlhčovače: Suchý vzduch je rajom pre choroby, majte ho pod kontrolou!

Čím menšie, tým ľahšie preniknú

Tie, ktoré merajú 10 mikrometrov, preniknú do horných dýchacích ciest, teda do hltana, priedušnice a priedušiek. Menšie sa prebojujú až do pľúc a ultrajemné dokonca do krvného obehu. Preto sú najnebezpečnejšie. Dráždia dýchacie cesty a sliznice a spúšťajú astmu, kašeľ, dýchavičnosť. Môžu sa podieľať na vzniku pľúcnej rakoviny. Zvyšujú riziko srdcovocievnych ochorení, porúch srdcového rytmu, vápenatenia ciev a infarktu.

Ako jemný prach vzniká?

Pôvodne pochádzal len z prirodzených zdrojov - z aktívnych vulkánov, lesných požiarov či z púštneho piesku. Pri rôznych poveternostných situáciách sa rozšíri do atmosféry, niekedy poriadne ďaleko od pôvodného zdroja. My ľudia sme však prírodu už dávno dodbehli v produkcii jemného a ultrajemného prachu. Usilovne k nej prispievame priemyselnými aktivitami, spaľovaním odpadu, vykurovaním domácností a dopravou, nielen v spaľovacích motoroch, ale aj trením bŕzd a pneumatík.

Kde žijete?

Pre zdravie je dôležité, aká vysoká je dlhodobá koncentrácia jemného prachu v okolitom ovzduší. Žijete v centre mesta, alebo pravidelne beháte v jeho uliciach? Určite ho do seba vdýchnete viac, ako keby ste bývali v okrajovej mestskej štvrti alebo športovali v lese. Fajčíte? Ešte horšie. Vedci zistili, že 2 cigarety znečistia miestnosť jemným prachom oveľa viac ako výfukové plyny nákladného auta, ktoré ide 8 minút na voľnobeh.

Milujete sviečky a aromatické lampy?

Čiastočky prachu, ktoré vznikajú pri ich spaľovaní, stúpajú v uzavretých priestoroch hore. Vetraním zaťaženie zmiernite. Silvestrovský ohňostroj je jednorazová záležitosť, takže v celkovom hodnotení "výroby" jemného prachu, ktorú má na svedomí človek, takmer nehrá rolu.

Účinnejší než kofeín: Voňavý zázrak proti stresu aj pre ranné prebúdzanie

Ako sa ochránite?

Ochrana jednotlivca je, žiaľ, veľmi obmedzená. Ak ste chodec, musíte denne prechádzať cez rušné ulice, ak bývate v centre, tiež len tak nevymeníte byt za iný na periférii. A možno by ste si radi kúpili nové auto s kvalitnejšími filtrami, ale čo už, keď si horko-ťažko nasporíte na ojazdené? V interiéroch je množstvo prachu ešte vyššie, ale vedci presné dáta nemajú, lebo rozdiely medzi jednotlivými domácnosťami sú veľmi veľké.

V zásade platí:

Fajčite vonku.

Po použití sviečky či aromatickej lampy vyvetrajte.

Zaobstarajte si vysávač s filtrom na jemné častice. Nábytok a podlahy pravidelne čistite navlhko.

Pec a krb by mali by byť uzatvorené. Ak milujete otvorené ohniská, spravte si oheň na lúke alebo v záhrade.

Zvýšený pozor by si mali dávať ľudia s dýchacími a srdcovocievnymi ochoreniami, deti a seniori.

Pohybujte sa čo najviac v prírode.

Viac o kvalite vzduchu u vás doma, výbere vhodnej čističky, ale aj problémoch s nízkou alebo naopak nadmernou vlhkosťou a plesňami sa dočítate v marcovom čísle časopisu Zdravie.

Už v predaji!