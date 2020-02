Biele víno vám môže zničiť pleť. Koľkými pohárikmi riskujete?

Chronické zápalové ochorenie rosacea spôsobuje výrazne červenú tvár či hrboľatý nos ako karfiol. Lekári zistili, že si ju môžete privolať pitím bieleho vína.

Vínko s priateľom by ste si nemali otvárať príliš často, aby ste neskončili s nepeknými červenými žilkami na tvári.Autor: Shutterstock

Chystáte sa aj dnes večer otvoriť si sedmičku bieleho? Ak je Je pohár vína vašim obľúbeným zvykom na spríjemnenie si večera, možno by ste ho mali prehodnotiť. Päť či viac pohárov bieleho vína týždenne zvyšuje podľa výskumov o 49% riziko, že dostanete nepríjemnú chorobu kože, rosaceu. Aj keď si pohárik doprajete len kde-tu, iba jeden až tri poháre mesačne, zvyšujete riziko o 14%! Tieto zistenia sa týkajú len žien.

Alkoholické kombinácie s liekmi neriskujte! S TÝMITO je nebezpečný​

Som fakt slušná, len mám ružovku

Rosacea sa prejavuje silno červenými lícami, čelom či zhrubnutou kožou na nose, ktorý tak pripomína karfiol. Okrem toho, že je to neestetické, často to v okolí vyvoláva domnienku, že človek si rád uhne alebo je nespoľahlivý. Mnohí pacienti s rosaceou sa zvyknú vyhýbať sociálnym kontaktom a neraz skončia u psychológa. Navyše, ochorenie postihuje viac ženy ako mužov a vyliečiť ho nemožno. Prečo je práve biele víno jej spúšťačom, odborníci nevedia. Je ale možné, že to súvisí s oslabením imunity a roztiahnutím ciev, ktoré má víno na svedomí.

Burčiak je naozaj zdravý a odbúrava tuky. Môže pomôcť aj s chudnutím?​

S bielym vínom si síce nespôsobíte spoločenské faux pass, no o pár rokov môžete vyzerať ako zarytá alkoholička.​ Foto: Shutterstock

Rosacea zvyšuje riziko demencie

Výskum realizovali odborníci z Brown University na Rhode Island, pričom sledovali 83 tisíc žien viac ako 14 rokov. Každé 4 roky zisťovali údaje o ich konzumácii alkoholu. Takmer u 5000 žien sa počas výskumu objavila rosacea. „Biele víno bolo pritom výrazne spojené s rizikom rosacey,“ konštatovala autorka štúdie Dr. Wen-Qing Li. Tieto zistenia prišli krátko po tom, ako vedci na univerzite v Kodani objavili, že ľudia trpiaci na rozaceu majú o 7% vyššie riziko demencie. Rosacea sa totiž vyznačuje vyššou úrovňou určitých bielkovín v tele, ktoré sa podieľajú na neurodegeneratívnych ochoreniach.

Alkohol verzus chudnutie: Môžem piť, keď chudnem? Čo sa môže a čo nie?​

Ďalšie bežné spúšťače rosacey

Slnečné žiarenie, horúce nápoje, alkohol, korenené jedlá, prudké zmeny teploty, horúce kúpele, stres, menopauza, vysoký krvný tlak, chronický kašeľ, niektoré lieky. Liečba neexistuje, možné je viac-menej len kozmeticky prekrývať červené miesta a vyhýbať sa rizikovým faktorom.

Rozšírené cievky nemaskujte. Ku komu sa s nimi oplatí zájsť?

Rozacea, psoriáza... Aj celebrity majú kožné problémy

Ďalšie zaujímavé články nájdete v časopise Zdravie. Marcové číslo práve v predaji!