Proteínové bomby: Táto zelenina dokáže premeniť tuk na svaly

Nepotešíme len vegetariánov. Pracujete na postave a hľadáte zdroje bielkovín? Nielen tie živočíšne ako mäso a vajíčka sú nimi nabité. Berte nákupné košíky a vyzbrojte si zásoby!

Bez bielkovín sa nezaobídete. Zasýtia, regenerujú svalové vlákna, prispievajú k rastu svalovej hmoty a dokážu premeniť tuk na svaly. Obsahujú tiež esenciálne mastné kyseliny, dôležité pre správnu fungovanie tela. Mali by ste ich zahrnúť do stravy každý deň. No kde dostatok bielkovín načerpať, ak napríklad nejete mäso alebo vám zrovna na chuť nejde?

Béčko + brokolica

Brokolica pochádza zo Stredomoria a aj u nás si získala veľkú obľubu. Podporuje v organizme látkovú výmenu.

Vedeli ste že: Najviac z nej vyťažíte, ak ju skombinujete s biotínom (B7) nazývaným tiež vitamín H. S B12 a kyselinou listovou dokonale znásobíte vstrebávanie bielkovín.

Brokolici nechýba ani vláknina a tešiť sa môžete z jej nízkej energetickej hodnoty. Je skvelým zdrojom aj ostatných živín, z minerálov najmä horčíka, draslíka, antioxidantov, vitamínov, predovšetkým vitamínu C a vody.

Podľa vedcov by bolo pre zdravie človeka najideálnejšie skonzumovať pol kilogramu brokolice denne. Pokojne ju chrumkajte aj surovú. Večer pred obľúbeným programom namiesto nezdravých snackov.