Bizarná schopnosť, vďaka ktorej vidíte viac farieb ako ostatní. Máte ju?

Vy neviete, akej farby je vaše meno alebo ako chutia názvy dní v týždni?

So synestéziou je svet farebnejší, no môže byť aj na obtiaž. Autor: Shutterstock.com

Stalo sa vám, že pri mene, ktoré počujete prvýkrát, sa vám vybaví rovno aj farba? A to isté pri názvoch dní, týždňov, mesiacov a čísel? Nešibe vám, váš mozog je úžasný!

Dúhový sluch

Dorothy z Veľkej Británie sa podľa prvého písmena sa jej vyfarbí celé slovo. John má podobnú schopnosť, hoci je od narodenia nevidiaci. A barman James je ešte zvláštnejší. Každé meno či slovo nielen počuje, ale aj ochutná. Aj preto nemá rád meno Derek. Štípe! Takýchto ľudí je viac a nenamýšľajú si to. Volajú sa synestéti a ich odlišnosť je zriedkavá. Pre bežných ľudí je tvar tvarom, farba farbou, tón tónom, chuť chuťou. Im sa všetko mieša!

ONLINEtest superschopnosti: Očami počuje 1 z 5 ľudí. Patríte k nim?

Čo je synestézia?

Je to jav, keď podnet z jednej zmyslovej alebo poznávacej oblasti v mozgu vyvolá vnem v inej. „Až šesťdesiatšesť percent synestézií je prepojením písmen alebo číslic a farby. Takmer dvadsaťtri percent sa týka jednotiek času a farieb a takmer v devätnástich percentách sa objavuje ‚farebný sluch‘, teda kombinácia sluchových a zrakových vnemov,“ vysvetľuje psychológ venujúci sa hudbe Peter Kusý. Je vedecky dokázané, že rané zážitky, ktoré si spájame s určitými pocitmi, z nás synestetikov nerobia. Synestéza neznamená ani to, ak si súčasne so slovom fialová predstavíte fialovú alebo pri slove bublanina chuť čerešní.

Ako chutia farby?

Spojenia, ktoré majú synestéti v hlave, sú oveľa bizarnejšie a rozumovo sa nedajú vysvetliť. „Hmatový pocit pri ochutnaní jedla, pocit priestoru pri názve mesiaca, chuť pri vyslovení slov. Napríklad deviatka je ďalej odo mňa ako dvojka, január je odo mňa naľavo,“ prekvapuje český psychiater Radkin Honzák, ktorý synestéziu skúmal. Podľa Americkej synestetickej asociácie existuje až stopäťdesiatdva typov synestézií a u každého sa prejavujú aj tie isté typy rôzne. „Spojenie pocitov alebo dotyku s farbami je v štúdiách najzriedkavejšie,“ prezrádza Peter Kusý, že sú menší a väčší exoti. A v štúdii na univerzite v Osle zistili, že synestéti dokážu vidieť dvojfarebne – farbu atramentu, ktorým je slovo na papieri napísané, a druhú „synestetickú“, ktorú si primyslí mozog.

Synestézia spôsobuje žene depresiu z riflí!

Ktorú máte?

znakovo-farebná – prepájate písmená, číslice s farbami, je najbežnejšou formou synestézie

– prepájate písmená, číslice s farbami, je najbežnejšou formou synestézie zvukovo-farebná – farba sa vybaví pri tónoch, akordoch, ale aj pri obyčajných zvukoch ako pípanie budíka, siréna

– farba sa vybaví pri tónoch, akordoch, ale aj pri obyčajných zvukoch ako pípanie budíka, siréna číselná – vytvoríte si myšlienkovú mapu čísel, jednotiek času alebo matematických úkonov v istých tvaroch alebo v priestore okolo seba

– vytvoríte si myšlienkovú mapu čísel, jednotiek času alebo matematických úkonov v istých tvaroch alebo v priestore okolo seba slovno-chuťová – písané alebo hovorené slová vyvolajú chuťový zážitok, niekedy cítite aj teplotu jedla

– písané alebo hovorené slová vyvolajú chuťový zážitok, niekedy cítite aj teplotu jedla dotyková – farbu, zvuk či chuť dokáže vyvolať ľudský dotyk, ale aj látka, predmet

– farbu, zvuk či chuť dokáže vyvolať ľudský dotyk, ale aj látka, predmet emocionálna – rovnaké vnemy prichádzajú aj s určitým pocitom, smútok môže byť napríklad tmavomodrý, bolesť čierna a štipľavá; mnohí synestéti majú viacero foriem súčasne

Farebné mozgy

Prečo niečo také dokáže vytvoriť iba myseľ synestetika, keď máme všetci mozog rovnaký? „Hovorí sa o zvýšenom počte spojení v mozgu. Existuje teória ‚neonatálnej synestézie‘, teda že všetci sa s ňou rodíme, no počas prvých mesiacov života sa stráca, čo potvrdili aj mnohé výskumy na novorodencoch. Vysvetľuje sa aj nedostatočným brzdením medzi mozgovými oblasťami, ktoré je u bežných ľudí v rovnováhe,“ vymenúva psychológ Kusý len niektoré z hypotéz založených prevažne na tom, že stimulovanie jednej časti mozgu aktivuje inú časť.

Čítajte aj: