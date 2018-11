Bizarný prejav stresu. Opýtajte sa partnera, či v noci robíte toto!

Počet ľudí, ktorí v spánku vyvádzajú zvláštne veci, nebezpečne stúpa. Aj vy?

Spánkové poruchy sú nielen záhadné, ale majú aj zvláštne názvy. Niektoré spôsobujú spánkový deficit, pri iných sa spí naopak až príliš dlho. Choroba Šípkovej Ruženky, odborne nazývaný Kleinov-Levinov syndróm, je jednou z nich. Človek s týmto druhom hypersomnie môže prespať aj niekoľko dní v kuse. Ako 23-ročná Louisa Ball, ktorá keď zaspí, nevie, kedy sa prebudí. Dokáže prespať aj 14 dní v kuse. Rodičia ju budia iba kvôli jedlu a pitiu alebo aby išla na záchod, potom opäť upadne do hlbokého spánku. Louisa bola pritom v minulosti normálne dievča, všetko sa zmenilo v roku 2008, keď prekonala chrípku. Ako možná príčina vzniku choroby môže byť úraz hlavy v minulosti, do štyridsiatky sa však zvyčajne vytratí.

Citliví na mesiac

„Nedávno som vyšetrovala muža, ktorý vyliezol na strechu a prebudil sa tam s perinou v ruke! Námesačnosť alebo nočné desy patria medzi spánkové poruchy. Námesační počas noci odchádzajú z postele a môžu robiť rôzne aj zložité činnosti. Fajčiť, upratovať, sťahovať nábytok, písať emaily alebo esemesky, bez toho, aby o tom ráno vedeli,” opisuje odborníčka na spánok doktorka Jitka Bušková s tým, že námesačný sa môže prebudiť kdekoľvek. Radšej ho nasilu nebuďte, bol by dezorientovaný. Ak je to možné, odprevaďte ho späť do postele.

Rovnako nepríjemná je spánková paralýza, keď sa po prebudení nedokážete pohnúť ani hovoriť. Tento desivý stav je niečo medzi spánkom a bdením, pretože váš mozog už vstal, ale ešte neodznela svalová obrna, ktorá je typická pre hlboký spánok. Paralýzu môže sprevádzať panika, dezorientácie a občas aj halucinácie.

Okno po sexe

Sú však ešte bizarnejšie! Zobudili ste sa ráno s plným žalúdkom alebo po premilovanej noci, z ktorej ste si nič nepamätali? Pri sexsomnii iniciujete alebo si dokonca vynucujete sex s osobou, ktorá je vám na blízku. A nemusí to byť nutne váš partner. Ráno si však neviete na nič spomenúť. Tento stav je veľmi podobný námesačnosti, keď je človek len čiastočne hore. Podobne je to s vyjedaním chladničky v spánku. Sú známe prípady, keď ľudia zjedli ohorky z cigariet, jedlo pre zvieratá alebo si pohrýzli prsty, či pri jedení sa poranili príborom.

Počet stúpa

Prečo spánkové poruchy vznikajú, vedci presne nevedia. Niekedy súvisia so životným štýlom, inokedy majú autoimunitný pôvod alebo je na vine genetika. „Predovšetkým za ne môže prepracovanosť, stres, nedostatok spánku a pohybu, ale aj nadmerné používanie moderných technológií. Poruchy spánku úzko súvisia s civilizačnými chorobami, preto ich počet narastá. Môžu byť spôsobené obezitou, fajčením, alkoholom, ale aj užívaním liekov,“ hovorí Bušková.

