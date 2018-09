Bolesť pod rebrom hlási podráždený žlčník. 5 príznakov, že vás zrádza

Prehnali ste to s dobrotami a prekvapila vás ukrutná bolesť pod pravým rebrom? Pravdepodobne vás zradil žlčník.

Problémy so žlčníkom trápia nielen nervózne typy po 50-ke. Pridáva sa k nim čoraz viac mladších.

O ochorení ani netušíte, kým nedostanete žlčníkový záchvat. Ten môžu vyvolať nezdravé jedlá, priveľa stresu alebo príde len tak.

Príznaky: Je podráždený?

Bolesť: Chorý žlčník sa najčastejšie prihlási nepríjemnou bolesťou v pravej časti pod spodnými rebrami. V niektorých prípadoch môže bolesť vyžarovať do iných oblastí tela vrátane chrbta a hrudníka. Nutkanie na vracanie: Najčastejšími príznakmi problémov so žlčníkom sú nevoľnosť, vracanie a problémy s trávením. Hnačka: Ak vás viac ako štyrikrát do dňa preženie a trvá to dlhšie než mesiac, môže byť za tým chorý žlčník. Horúčka alebo zimnica: Nevysvetliteľná horúčka môže signalizovať, že máte infekciu. Neváhajte a okamžite navštívte lekára. Ak by sa rozšírila do iných častí tela, mohla by ohroziť váš život. Žltačka: Môže byť znakom zablokovania žlčových ciest žlčovým kameňom. Netypická farba stolice a moču: Svetlejšia farba stolice a tmavý moč sú takisto typickými príznakmi zablokovaných žlčovodov.

K lekárovi?

Menej závažné problémy môže zmierniť pitie bylinkových čajov, ktoré obsahujú horčiny a sú močopudné. Skúste žihľavu, pestrec, môže sa vám uľaviť aj po mätovom, vachtovom či harmančekovom čaji. Ak bolesť neutícha a pridruží sa k nej zimnica či horúčka, je namieste vyhľadať lekára, ktorý zváži možnosti liečby.

Bez neho

Ak vám lekár odporučí chirurgické odstránenie žlčníka, vie, prečo to robí. Aj po zákroku sa však držte na uzde. Mali by ste jesť menšie porcie v kratších časových úsekoch a piť aspoň dva litre tekutín. Dbajte na prísun vlákniny a vitamínu C. Týždenne si doprajte aspoň dve 200-gramové porcie hlúbovej zeleniny. Pomôžu vám aj probiotiká.

Jedzte inak



Do jedálneho lístka zaraďte cviklu, brokolicu, špenát, šalátovú čakanku, mrkvu, cuketu, stopkový zeler a petržlen. Z ovocia jedzte jablká, hrušky, banány či citrusové plody. Problémy by vám nemali robiť ani kyslomliečne výrobky, med, olivový olej, chudé mäso, obilniny, zemiaky a ryža. Dávajte si pozor na kombináciu výrobkov s vysokým obsahom cukrov a tukov, najmä smotanových zmrzlín a cukroviniek.

Zlá zelenina!

Obmedzte hlavne potraviny bohaté na tuky, údeniny, vyprážané jedlá, štipľavé koreniny, majonézové šaláty, ale aj tučné ryby, huby, strukoviny, orechy, mak, kokos, čokoládu, kysnuté koláče a čerstvé pečivo. Dávajte si pozor na kel, kapustu, kyslé uhorky, surovú cibuľu, cesnak, zelenú papriku, čerešne, maliny, figy, hrozno a hrušky. Nepite zalievanú kávu a alkohol.

Pozor!

Problémy so žlčníkom môže vyvolať obezita, nepravidelné stravovanie, vynechávanie raňajok.

Asi každý desiaty človek trpí problémami so žlčníkom. Riziko stúpa s vekom.

Ochoreniami žlčníka častejšie trpia ženy.

Žlčníkový záchvat najčastejšie spúšťa konzumácia vyprážaných jedál a čerstvého kysnutého pečiva.

Uvádza sa, že pravidelný pohyb znižuje riziko vzniku žlčových kameňov o 20 až 40 percent.

Žlčník potrebuje detox, ak:

vás prepadne náhla bolesť pod pravým rebrom,

bolievajú vás plecia, lakte, bedrá či kolená,

bojujete s nespavosťou,

máte tráviace ťažkosti,

trpíte bolesťami hlavy,

vybuchujete od zlosti a ste náladoví.

Ako na to?

Obmedzte vyprážané jedlá a jedzte menej tučných mäsových a mliečnych produktov. Naučte sa reagovať pokojne a rešpektujte aj názory, s ktorými sa nestotožňujete. Snažte sa byť pozitívni. Pomôže vám pohyb.

Žlčník