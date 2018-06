Váš príbeh: Jurajovi hrozila operácia chrbtice. Bolesti sa nakoniec zbavil bez nej

Od bolesti chrbta až plakal. Mal už termín operácie, no nešiel na ňu. Napravila to správna terapia.

Juraj je už na dôchodku a priznáva, že sa k chrbtici správal macošsky. „ Keď ste mladý, nedáte na rady, ako sa máte správne hýbať a sedieť. Trochu hlasnejšie sa chrbát ozval po štyridsiatke, keď som začal podnikať. Sedavé zamestnanie, stresy, naháňačky, zopár ráz ma aj seklo. Keď bolo zle, išiel som na thajskú masáž a na chvíľu bol pokoj. Chrbát sa síce začal hlásiť čoraz nástojčivejšie, ale bral som to aj ako daň veku, zhodou okolností som mal v tom čase i obličkovú koliku, myslel som si, že to je hlavný problém. Nebol.“

Štvornožky z golfu

Poslednou kvapkou bol pre Juraja golf. „Zamiloval som sa doň, aj keď som vedel, že Tiger Woods zo mňa nebude, nie som extra talent. S manželkou sme boli na služobnej ceste na Mauríciu a už som sa nevedel dočkať, ako si zahrám. Po jednom mimoriadne vydarenom údere som počul, že niečo prasklo, ale v pohode som dohral a odišli sme do hotela. Večer ma neuveriteľným spôsobom začal bolieť bedrový kĺb. Na druhý deň som ešte išiel hrať, vydržal som po deviatu jamku a potom som sa z greenu štvornožky odplazil. Bolesť mi vystreľovala až do palca na nohe, takú som dovtedy nezažil.“ Hororové chvíle pokračovali v lietadle. „Nemohol som sedieť, stáť ani chodiť, všetko bolelo a lial sa zo mňa pot.“

Prasknutá platnička

Infúzie, ktoré dostával po návrate, veľmi nepomáhali. „Hoci som chlap, priznám sa, že keď ma nikto nevidel, od bolesti mi tiekli slzy. Najhoršie boli nekonečne dlhé noci a lieky som nechcel hltať.“ Vyšetrenia ukázali, že sa mu vysunula a praskla platnička medzi štvrtým a piatym stavcom.

„Poposúvané boli aj ostatné, lekári ma poslali pod nôž, tak som sa s tým pomaly zmieroval. “ Chrobáka do hlavy mu nasadili priatelia, ktorí ho od operácie odrádzali a radili iné spôsoby, napríklad ozónoterapiu. „Vtedy by som prijal hocičo, aj keby mi búchali po chrbte kladivom, len aby bolesť prestala.“

Náprava bez skalpela

Už-už to vyzeralo, že operácii neujde, bol sa dohodnúť v ružomberskej nemocnici. „Zhodou okolností som stretol priateľa, profesionálneho tanečníka, a ten mi poradil, aby som išiel za algeziologičkou, ktorá pomohla s boľavým chrbtom jemu. Nevedel som, do čoho idem, no skúsil som to,“ hovorí Juraj.

„Už po prvom ošetrení som pocítil úľavu, uvoľnil sa mi celý chrbát. Naštartovalo ma to, obstreky doplnilo bankovanie, masáž a teplé zábaly. Platnička sa dostala tam, kde bola predtým.“ Komplexnú procedúru si zopakoval ešte dvakrát a operáciu zrušil.

Treba nájsť príčinu

„Pri bolestiach chrbta je dôležité nájsť ich skutočnú príčinu,“ tvrdí MUDr. Adriana Kollerová z algeziologickej ambulancie špecializovanej na bolesť chrbta. „Takmer všetci, ktorí sem prídu, majú za sebou infúzie, roky na tabletkách, boli u neurológa, ortopéda, kardiológa, možno aj u psychiatra. A trpeli, pretože dovtedajšie spôsoby liečby nezistili skutočný dôvod bolesti.

Stále prevládajú stereotypy

Lekár vám po vyšetrení predpíše lieky proti bolesti, na uvoľnenie svalových spazmov vitamíny, suché teplo, pokoj a neskôr rehabilitáciu. Lenže ak sa chcete bolesti naozaj zbaviť, treba zistiť, kde a prečo vznikla. Bolesť navyše vyčerpáva aj cievy, ktoré nemôžu dobre zásobovať svaly, preto cítite ťahavú, páliacu bolesť v rukách i v nohách, slabosť, bolí vás hlava alebo aj na hrudníku,“ vysvetľuje MUDr. Adriana Kollerová.

Prečo bolí krk?

„Pri chronických bolestiach chrbta bývajú svalové skupiny také stiahnuté, že nezaberajú tabletky, infúzie ani cvičenie, pretože nie sú správne zamerané. Pri vyšetrení sa netreba sústrediť iba na miesto bolesti, trebárs na stuhnutý krk, ale na celý chrbát aj na vzdialené svalové skupiny. Bolesť ramena často súvisí s nefunkčnými svalmi na krku,“ hovorí algeziologička.

„Zdroj bolesti sa uvoľňuje obstrekmi, bankovaním, masážou a teplými zábalmi. Ak sa príčina bolesti odstráni komplexne, nemusíte užívať lieky, môžete sa vyhnúť operácii alebo obstrekom nervových koreňov. Pravdaže, nejde to v každom prípade,“ zdôrazňuje algeziologička.

Hýbte sa aj vonku

K lekárke chodí už len raz za 3 mesiace – na STK, ako kontroly volá. „Spolu s manželkou a priateľom cvičím jogu kombinovanú s pilatesom a dávam si väčší pozor na to, ako vstávam, ako sa zohýbam, ako sedím. Vraj môžem hrať aj golf, ale ešte som sa neodvážil. Zatiaľ aspoň skúšam nanečisto trénovať s vyžínačkou,“ usmieva sa.

