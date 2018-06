Najzáhadnejšia porucha spánku: Aj vy sa budíte sa so strachom a bez pohnutia?

Otvoríte oči do tmy a cítite obrovský strach. Niečo sa k vám približuje, tlačí vám na hrudník a vy chcete kričať, ale z hrdla nedostanete ani hlások. Expertky nám povedali viac o desivej nočnej hry mozgu.

Zobudili ste sa niekedy uprostred noci s čudným pocitom, brnením v tele a presvedčením, že v izbe okrem vás niekto bdie? Hrôzostrašný zážitok sa stupňuje a pocit bezmocnosti narastá. Chcete vykríknuť alebo sa pohnúť, ale telo akoby vám vypovedalo službu. Prežili ste duchársky zážitok, únos mimozemšťanov alebo sa s vami nepekne zahrala vlastná myseľ? Ani jedno.

Praktický stav

Spánková paralýza, alebo aj spánková obrna, patrí medzi poruchy spánku. „Nastáva, keď sa prebudíte počas fázy plytkého spánku, no svaly akoby spali ďalej. Ste pri vedomí, vnímate okolie, no nedokážete sa pohnúť ani zapojiť hlasivky. Je to mimoriadne nepríjemný stav,“ hovorí neurologička Katarína Klobučníková zo spánkového laboratória v Bratislave o tom, čo aspoň raz v živote zažije každý druhý z nás.

Paralýza so všetkými svojimi typickými prejavmi trvá pár sekúnd, maximálne dve minúty. Podľa odborníčky na sny by sme však mali byť radi. „Keby svaly neboli ‚vypnuté‘, hýbali by ste sa podľa obsahu svojich snov a mohli by ste si ublížiť,“ dopĺňa Lucia Klůzová-Kračmárová.

Prebudenie do spiaceho tela

Stane sa, keď ste vystresovaní, idete neskoro spať, málo alebo nepravidelne spíte. Raz čelíte pocitom, akoby vás niekto ťahal z postele, niekedy vidíte tmavé siluety postáv, ktoré vás sledujú.

„K spánkovej paralýze dochádza na pomedzí spánku a bdenia. Prebudíte sa do spiaceho tela. Svaly nemôžete ovládať, dych je plytký. Mozog môže túto situáciu vyhodnotiť tak, že vám niekto sedí na hrudníku a bráni vám v dýchaní. Halucinácie vyobrazujúce negatívne postavy majú na svedomí aktiváciu mozgového centra, ktoré upozorňuje na nebezpečenstvo,“ vysvetľuje psychologička Klůzová-Kračmárová.

Záhadná

Príčina spánkovej obrny nie je jasná. Častejšie sa však vyskytuje u citlivých ľudí v stresovom období či pri ťažkých životných situáciách. Našťastie, tak ako prišla, rýchlo aj ustúpi. Skúste nepanikáriť. Pozornosť zamerajte na určitú vec alebo sa snažte pohnúť očami, ktorých svaly sú v tomto stave ovládateľné. Rýchlejšie sa prebudíte.

„Najdôležitejšia je úprava životosprávy, pravidelný spánkový režim, relaxácia, celková psychohygiena,“ radí neurologička a odporúča všímať si faktory, ktoré paralýzu privolávajú. „Možno vás prepadne, iba keď vás bolí hlava, keď si zdriemnete počas dňa alebo ak ležíte v špecifickej polohe. Následne jej môžete ľahšie predchádzať,“ dopĺňa Klůzová-Kračmárová.

Snažte sa nespať na chrbte. V 70 percentách prípadov dochádza k týmto stavom pri spánku na chrbte. Srdce oveľa väčšmi tlačí na pľúca, čo prispieva k častejšiemu prebúdzaniu. V tejto polohe tiež môžete chrápať, v dôsledku maximálne uvoľnených svalov, ktoré „utlačia“ a znepriechodnia dýchacie cesty. Maximálne uvoľnenie umocní svalovú paralýzu.

Ste v nebezpečenstve?

Ak spánková obrna nie je častá, netreba ju špeciálne riešiť. „Dýchanie aj všetky ostatné životné funkcie sú zachované. Lekársku pomoc vyhľadajte, ak nočné stavy obmedzujú či nebodaj ohrozujú vás alebo partnera. Odborník rozlíši, či nejde napríklad o nočnú epilepsiu. Má rôzne prejavy, napríklad kopanie, udieranie okolo seba, vykrikovanie, chodenie po byte či prekladanie predmetov až po rôzne zvláštne vnemy a pocity. Na rozdiel od paralýzy si však väčšina pacientov tieto stavy nepamätá,“ varuje doktorka Klobučníková. Základná diagnostika týchto stavov spolu s videozáznamom prebieha napríklad v spánkovom laboratóriu.

