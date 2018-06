Bzzz, otravy! Hmyz spôsobí aj vážne ochorenia, a nielen kliešte! Ako sa chrániť?

Drobný lietajúci, štípajúci a hryzúci hmyz dokáže poriadne znepríjemniť chvíle vonku. Počas horúčav je agresívnejší. Čo je horšie, môže byť prenášačom chorôb.

Otravné nálety, bzučanie, nepríjemné príznaky uštipnutia nepotešia, no často býbvajú prenášačmi aj veľmi vážnych ochorení. Reč je napríklad o lymskej borelióze. Tiež ste si mysleli, že vás infekciou nakazí iba kliešť? Omyl.

Čítajte ►Invázia lienok na Slovensku! Pozor na ne, skolili aj stavaného chlapa!

„Borelióza sa neprejaví ihneď po poštípaní. Potrebuje na to približne dva týždne. V prípade, že ide o opuchy nielen v mieste vpichu, začervenané s centrálnym takzvaným výbledom, ktoré sa sťahujú a vytvárajú na rôznych častiach tela, je potrebné ísť k odbornému lekárovi - kožnému alebo infektológovi," odporúča epidemiologička MUDr. Mária Avdičová.

V 70 %-ách je zdrojom kliešť, 30 % prípadov má podľa odborníčky negatívnu anamnézu, prípadne sa v nej objaví poštípanie neznámym hmyzom.

Kliešťová encefalitída

Na ochorenie neexistuje liečba, ktorá by priamo zabila pôvodcu nákazy. Liečiť možno iba príznaky. Kliešťová encefalitída je jedným z mála ochorení, proti ktorým je možné sa zaočkovať.

Straší sezóna kliešťov. 8 rád, aby sa vám nedostali pod kožu

Pomóc, muchničky!

Veľmi obťažujúcim hmyzom v dusnom a horúcom počasí, sú muchničky. Po jej uštipnutí často vzniká opuch a začervenanie. Muchničky síce nevypijú veľa krvi, ale ich štípance bývajú bolestivé. Miesto bodnutia opuchne a nepríjemne svrbí a páli. Je to spôsobené tým, že samičky muchničiek pri cicaní krvi vstrekujú do rany nielen látky zabraňujúce zrážaniu krvi, ale aj toxíny, ktoré uľahčujú prienik protizrážanlivých látok zo slín muchničiek do krvi.

FOTO: Začalo to ako chrípka, potom im bolo na umretie. Slávni uryznutí kliešťom

Podľa doktorky Avdičovej však platí, že proti chorobám, ktoré môžu kliešte, ovady, dotieravé malé mušky, ktoré vyliezajú vo vlhku a dusne hlavne ráno a podvečer, ale aj podceňované muchničky, sa dá chrániť očkovaním len proti kliešťovej encefalitíde.

Preventívne, aj hneď!

Očkovanie sa skladá z 3 dávok a je dobré naň myslieť už sezónou. Očkovať však možno kedykoľvek. Preočkovanie sa vykonáva každé 3 roky.

Okrem toho sa v rámci ochrany do prírody noste vhodné oblečenie a pokrývku hlavy. Po návrate domov, aj po práci v záhradke sa osprchujte a dôsledne si prekontrolujte telo, aby ste sa uistili, že nemáte prisatého kliešťa.

Zdráhate sa repelentom?



Foto: Shutterstock.com​

Ďalšou formou ochrany sú rôzne druhy repelentov a odpudzovačov hmyzu. Ich úlohou nie je hmyz zabiť, iba odpudzovať, a tak mu znepríjemniť pobyt v našej blízkosti. Účinnou látkou, ktorá má schopnosť odpudiť väčšinu tohto hmyzu vrátane kliešťov, je diethyltoluamid.

„Repelenty voľte podľa účinnej látky, a tiež podľa toho, či je určený pre deti alebo dospelých. V dnešnej dobe je už ponuka široká. Nezabudnite si na každom dôsledne prečítať návod na použitie,“ konštatovala k tejto téme MUDr.Avdičová.