Čaká vás konečne lepší rok? Stačí pár malých zmien a podarí sa to

Schudnete, naučíte sa cudzí jazyk alebo prestanete fajčiť? Veríte, že s novým rokom sa začína aj nová etapa vo vašom živote? Môže to tak skutočne byť!

Takmer 70 % ľudí si dá novoročné predsavzatie, no len málokto ho dokáže dodržať dlhšie ako mesiac. Prejde prvý týždeň, potom druhý, tretí, prvý mesiac, vynakladáme najskôr veľa a potom už čoraz menej úsilia, a v marci už ani nevieme, že sme si nejaké novoročné predsavzatia dali. Upadli do zabudnutia. Preto skôr, ako vyslovíte svoje predsavzatie, dôkladne si premyslite, či ho plánujete skutočne dodržať alebo ide len o každoročný výkrik do prázdna.

Uspeje len 12 percent

V roku 2007 Richard Wiseman z Univerzity of Bristole zistil, že 88 percent ľudí, ktorí si dajú novoročné predsavzatia, neuspeje. A to napriek tomu, že 52 percent tých, ktorí sa na Wisemanovom výskume zúčastnilo, na začiatku o svojom úspechu nepochybovalo. To však znamená, že až 48 percent ľudí si ani nemyslelo, že by mohli uspieť. Tiež si poviete, prečo si vôbec nejaké predsavzatia dávali? Výskum ďalej zistil, že muži boli pri dosahovaní svojich cieľov úspešnejší, keď používali rôzne techniky stanovovania cieľov. Napríklad si namiesto „chcem schudnúť“ dali konkrétny cieľ, že zhodia jeden kilogram za týždeň. Ženy boli úspešnejšie, keď svoje ciele zverejnili a získali podporu svojho okolia.

Myslite inak

Začať cvičiť či behať, alebo prestať fajčiť, či menej piť, to sú nové návyky. Vyžadujú si nový spôsob myslenia a správania. David Rock v knihe Quiet Leadership hovorí, že náš mozog je strojom na spájanie a prepájanie. Naše myšlienky, spomienky, zručnosti a vlastnosti sú rozsiahlymi súbormi spojení, ktoré nazýva mapami. Ak spracúvame nejakú novú ideu, čo práca na tvorbe nového návyku rozhodne je, vytvárame v našej mysli mapu tejto myšlienky a potom ju podvedome porovnávame so svojimi existujúcimi mapami.

Ak objavíme dosť pevné spojenie medzi novou myšlienkou a existujúcimi mapami, môžeme vytvoriť novú mapu. A čím hlbšie máme vryté mapy pre opakujúce sa úlohy, tým viac uvoľňujeme svoju pracovnú pamäť na riešenie dôležitejších úloh a pociťujeme motiváciu k nejakému činu. Zmeniť návyk je ťažké, ale nechať ho tam, kde je, a vytvoriť úplne nový je oveľa dosiahnuteľnejšie. Nepremýšľajme iba o nápade, ale zapíšme si ho, hovorme o ňom a podnikajme kroky. Ak do myšlienky alebo nápadu vložíme skutočne dostatočne veľa energie, stane sa našou súčasťou. Neurovedci tvrdia, že nové zvyky si síce vyžadujú určitý čas, ale nie zas tak veľa, ako by sme predpokladali.

O tri týždne?

Medzi ľuďmi kolujú mýty o tom, že na vytvorenie nového návyku potrebujeme približne tri týždne. Premýšľajte, to by bolo skutočne veľmi jednoduché. Napriek tomu mnoho motivačných rečníkov a koučov používa práve túto „zaručenú“ pravdu. Kde sa vzalo tých 21 dní? Plastický chirurg doktor Maxwell Maltz vydal v roku 1960 svoju knihu Psychokybernetika. V nej okrem iného poznamenal, že pacientom s amputovanou končatinou trvá priemerne 21 dní, aby si zvykli na absenciu končatiny. A vyslovil záver, že človek potrebuje minimálne 21 dní, aby si zvykol na akúkoľvek veľkú životnú zmenu. Pretože sa z jeho knihy stal svetový bestseller, začali ho citovať odborníci a osobnosti koučingu, vznikol mýtus „21 dní“. Je to celkom sympatické číslo, znie realisticky a zároveň to nie je pre ľudí demotivujúce číslo.

Tri týždne? To zvládnem. Lenže Maltz nikdy nevykonával štúdie, len pozoroval svoje okolie. A zároveň spomínal to minimum, ktoré sa v priebehu času z citácií vytratilo. Takmer o päťdesiat rokov neskôr urobila Phillippa Lallyová so svojim tímom štúdiu, z ktorej vyplynulo, že na automatizáciu návykov potrebujú ľudia 18 až 254 dní. Z ďalšej štúdie, z roku 2012, vzišli odporúčania pre lekárov, aby svojim pacientom ako časový údaj potrebný na zmenu uvádzali 10 týždňov. Skrátka si len buďte vedomí, že nové návyky sa budujú pomaly a postupne.

Opakujte

Návyk sa začína prvým krokom a ten treba neustále opakovať. Keď niečo robíme každý deň a niekedy sa o to len snažíme, skôr či neskôr si ho osvojíme a bude to od nás vyžadovať čoraz menej úsilia. Aby sa vytvoril návyk, musíte ho podporiť pozitívnymi emóciami. Nepodarí sa vám ho vybudovať v strese, teda ak budete so sebou bojovať a celú vašu snahu budú sprevádzať zákazy a obmedzenia. Pri strese je prirodzené, že človek sa podvedome vracia k obvyklému správaniu. Čím náročnejší návyk budujeme, tým menej pôžitku prináša a tým dlhšie sa ukotvuje a stáva automatickým. Na druhej strane čím je návyk jednoduchší, efektívnejší a príjemnejší, tým rýchlejšie sa automatizuje. Preto je náš emocionálny postoj pri budovaní nového návyku taký dôležitý. Už teraz popremýšľajte o systéme odmien. Urobte si zoznam vecí, ktoré vás dokážu potešiť a poslúžia ako odmeny za každý krôčik k vášmu úspechu.

Tri odpovede

Nájsť vnútornú motiváciu vám môže pomôcť zodpovedanie otázky, prečo vlastne danú vec robíte. Prečo chcete jesť zdravo, viac spať, viac čítať alebo piť viac vody. Jedna z najdôležitejších otázok, ktorú by ste si mali hneď v úvode položiť, znie: „Prečo to vlastne robím?“ Potrebujete poznať svoje prečo, dôvod, alebo ak chcete, zmysel, prečo by ste vôbec mali niečo vo svojom živote zmeniť. A nasledujú ďalšie, veľmi dôležité otázky: Prečo chcem niečo zmeniť? Na čo mi tá zmena bude? Čo zmenou získam? Kým sa stanem, keď to zmením?

Pevná vôľa

Je dokázané, že človek sa dokáže plne sústrediť a plniť nové návyky až do chvíle, kým príde kríza. V takom prípade vám pomôže príprava dopredu. Keď budete s krízou počítať, ľahšie ju prekonáte. Ďalším problémom je silná vôľa, čo je obmedzený zdroj. Nevyhnutné rozhodnutia nás stoja veľa energie. Práve vôľa je tá vnútorná sila, ktorá nám umožní odoprieť si sušienku alebo dodržať termín projektu. Psychológ Robert Baumeister a jeho spolupracovníci vo svojom výskume ukázali, že sebakontrola spotrebúva energiu. Silná vôľa nie je len niečo, čo posilňujeme, ale aj to, čo intenzívne spotrebúvame.

Zaznamenávajte

Ak si niečo zaznamenávate, máte to na očiach. Viete o tom a môžete si to kedykoľvek skontrolovať. V štúdii publikovanej v knihe Sila zvyku dostali ľudia za úlohu písať si aspoň jeden deň v týždni, čo všetko zjedli. Vyšlo najavo, že tí, ktorí si skutočne zapisovali, začali meniť svoje zvyky z vlastnej iniciatívy. Občas platí, že keď niečo vidíte čierne na bielom, pomáha vám to urobiť zmenu. A keď si budete zapisovať svoje návyky, máte ich na očiach. A budete si veľmi dobre vedomí toho, čo robíte. S návykmi si tiež zaznamenávate svoj pokrok. A ten vás potom motivuje pokračovať. Keď pred sebou vidíte rad dní, keď sa vám darilo, nechcete ho prerušiť. Mnohé predsavzatia ostávajú aj po Novom roku len v rovine želania. Ak ho skutočne chcete premeniť na realitu, je dôležité aj správne ho formulovať. Nehovorte si „chcem sa naučiť po anglicky“ alebo „mala by som schudnúť“. Tak ide len o prianie. Je to, ako keby ste si pýtali lístok na vlak a keď by sa vás pokladník opýtal, kam chcete cestovať, odpoviete mu: „To je jedno, dajte mi nejaký lístok.“ Ďaleko by ste veru nezašli.

Reťaz v kalendári

Jerry Seinfeld bol populárny komik v USA. Prišiel však na jeden z najjednoduchších a zároveň najúčinnejších spôsobov, ako si udržať povedomie o svojich návykoch a zároveň motiváciu potrebnú na ich plnenie. Potrebujete len kalendár a fixku. Za každý deň, keď vykonáte nový návyk - novoročné predsavzatie, vyznačíte do kalendára krížik. Po niekoľkých dňoch uvidíte, ako sa spleť krížikov začína podobať reťazi. Vašou jedinou starosťou je túto reťaz nepretrhnúť. Pokúste sa takto vydržať čo najdlhšie, ideálne aspoň štyri týždne.

Vo februári

Väčšina predsavzatí skončí približne v polovici februára. Psychológovia sa domnievajú, že problémom s našimi predsavzatiami nie je to, že si nastavujeme priveľmi vysoké ciele, ale to, že nedokážeme ihneď vidieť výsledky svojej práce. Ak sa snažíte schudnúť, nádhernú vyšportovanú postavu neuvidíte za pár dní. A práve to, že výsledky nie sú viditeľné tak rýchlo, ako si to prajeme, nás odrádza, aby sme vo svojom predsavzatí pokračovali.

Top 9

