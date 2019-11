Čakáte, že sa vám bude dariť? Máte pravdu! Ako si nastaviť myslenie na úspech?

Ak vám niekto predpovie úspech alebo zlyhanie, bude mať pravdu, ak mu uveríte. Stane sa tak z jednoduchého dôvodu.

Stalo sa vám niekedy, že ste sa ráno zobudili a hneď ste vedeli, že vás čaká skvelý deň? Vstali ste dobre naladení, kolegovia v práci boli milí, šéf vás privítal s úsmevom. Celý deň sa vám darilo a mali ste veľa energie. V ten deň ste pristihli ľudí pri tom, ako sa im darí, ako niečo robia dobre. Alebo ste od rána boli mrzutí, nič sa vám nechcelo a všade ste videli problémy a prekážky? Všímali ste si všetko, čo sa ľuďom nepodarilo? Ak sa vám niečo podobné stalo, pravdepodobne ste zažili „sebanaplňujúce proroctvo“, teda stav, keď človek nevedomky predpovedá situácie a očakáva ich splnenie. Keď veríte v predpovedaný úspech alebo neúspech, tak ho dosiahnete jednoducho preto, že programujete seba, svoje skutky a reakcie druhých na určité udalosti. Pozitívne myšlienky o sebe a ľuďoch zvyšujú pravdepodobnosť úspechu rovnako, ako negatívne myšlienky zvyšujú pravdepodobnosť neúspechu.

Fascinujúci výskum: Vedci odhalili slovnú mapu mozgu. Takto premýšľame!

Čítanie z hviezd

Prvé zmienky o sebanaplňujúcich predpovediach sa objavili už v 17. storočí, keď si francúzsky filozof Pierre Gassendi všimol, že ľudia, ktorí si nechávajú veštiť osud z hviezd, majú sklon tento osud napĺňať. Ľudia reagujú nielen na situácie, ale predovšetkým na význam, ktorý pre nich daná situácia má, a to určuje ich ďalšie správanie.

Pygmalionov efekt

Označuje stav, keď sa ľudia správajú tak, ako to od nich ostatní očakávajú. Je to psychologický jav, ktorý sa zakladá na zhmotnení myšlienok a nádeje. Človek, ktorý je pevne presvedčený o pravdivosti čohokoľvek, sa inštinktívne správa tak, že to, v čo verí, sa nakoniec splní. To znamená, že očakávania provokujú jeho správanie, pomocou ktorého vytvára prostredie a v ňom sa očakávania menia na realitu. Inými slovami, ak očakávate, či už vedome, alebo nevedome, určité stavy a situácie, prispôsobujete svoje správanie tomu, aby ste dosiahli očakávaný stav. Či už je to úspech, alebo zlyhanie.

Obľúbená farba o vás prezradí viac, než si myslíte!

Vedomé premýšľanie

Jedným z najužitočnejších objavov neurovedy je skutočnosť, že môžete rozhodovať o svojich myšlienkach a cvičiť sa vo vedomom premýšľaní. Nemusíte uvažovať o všetkom, čo vám príde na myseľ, môžete si vybrať, o čom budete premýšľať a ktorým myšlienkam budete venovať pozornosť. Závisí to len od vás, či si zvolíte myšlienky, ktoré vás povzbudia, alebo také, ktoré vás oberú o energiu. Dianie vo svojej mysli môžete vedome ovplyvniť. Kam smerujete myšlienky, na čo sústredíte svoju pozornosť, toho viac vnímate a vidíte. Sebanaplňujúca predpoveď je fenomén, keď očakávanie budúcich udalostí vedie k správaniu, ktoré zapríčiní, že daná udalosť sa naozaj stane. Je úzko spätá s prístupom človeka k sebe, k hodnoteniu iných osôb a očakávaných udalostí. Tento jav je známy aj pod názvom Pygmalionov efekt.

FOTOTEST: Čo dokáže mozog? Za 60 sekúnd zistíte, či je váš výnimočný

Malí géniovia

V roku 1968 americký psychológ Robert Rosenthal a riaditeľ školy Lenore Jacobson uskutočnili experiment so študentmi základnej školy v San Franciscu, ktorý jasne potvrdil existujúci účinok Pygmalionovho efektu. Na začiatku školského roka dali študentom inteligenčné testy. Učiteľom povedali, že nejde len o inteligenčný test, ale že na základe týchto výsledkov možno predpovedať pokrok, ktorý môžu študenti v nasledujúcom roku urobiť. Teda, že test dokáže odlíšiť tých, ktorí majú najlepšie predpoklady byť vynikajúcimi študentmi. Po testoch vybrali deti na základe údajných mimoriadnych schopností. V skutočnosti tieto deti vybrali náhodne, žiadne mimoriadne schopnosti nemali.

Prekvapivé fakty o imunite: Robíte tieto chyby? Je slabá ako u bábätka

Pedagógovia verili v čistotu experimentu, ale boli, samozrejme, prekvapení, keď spoznali budúcich géniov. Títo študenti predsa nikdy neboli hviezdy, ktoré by sedávali v prvých laviciach a nevynechali by žiadnu olympiádu. Boli to obyčajné deti s úplne priemernými schopnosťami. Rešpektovaným odborníkom však nebolo možné neveriť, preto sa pedagógovia rozhodli čakať na sľúbené výsledky od údajných intelektuálov. A dočkali sa. Na konci školského roku prišli vedci do školy a ukázalo sa, že títo „najschopnejší“ študenti skutočne intelektuálne vyrástli. Vykazovali pomerne vysoký stupeň inteligencie neporovnateľný s výsledkami zo začiatku roka. Učitelia, ktorí uverili psychológom, začali vkladať do priemerných detí vyššie nádeje. Natoľko uverili študentom, že ich ovplyvňovali svojimi očakávaniami a tí ich napĺňali. Žiaci náhodne označení ako vynikajúci sa v inteligenčných testoch zlepšili najviac zo všetkých a dosahovali výrazne lepšie výsledky ako ostatní.

Najzáhadnejšia porucha spánku: Budíte sa so strachom a bez pohnutia?

Platí to aj v práci

Johann Wolfgang Goethe povedal, že ak sa správame k človeku podľa toho, aký je, zostane taký, aký je. Ak sa však k nemu správame podľa toho, aký by mohol byť, stane sa takým, aký by mohol byť. Pozrite sa na to z pohľadu vedenia ľudí. Ľudia sa správajú podľa očakávania šéfa. Pygmalionov efekt funguje z obidvoch strán. Zo strany zamestnanca aj zo strany zamestnávateľa. Vaše očakávania od ľudí a ich očakávania od vás sú kľúčovými faktormi, podľa ktorých sa ľudia v práci správajú.

Nevydržíte bez sociálnych sietí? Zarábate si na depresiu

V skutočnosti sa neraz stáva, že nadriadení, ktorí veria vo svojich podriadených, dostávajú výnos v podobe úspešnej práce. Ak manažér očakáva od svojich podriadených dobré výsledky a verí, že ich dosiahnu, potom sú zamestnanci skutočne efektívnejší. Tí, ktorí cítia vieru vo svoje schopnosti, sú motivovanejší. Keď zamestnanci cítia nedôveru, začnú robiť chyby. Ľudia, ktorí veria, že môžu uspieť, môžu zvýšiť svoj výkon až na úroveň vlastných očakávaní, ak cítia od šéfa pozitívne očakávania.

5 najčastejších typov problémových kolegov. Ako s nimi vychádzať?

Kritizuje vás šéf?

Zaujímavý výskum v roku 2013 priniesol Gallupov inštitút. Hovorí, že keď nadriadení úplne ignorujú zamestnancov, uvažuje o odchode z práce až štyridsať percent z nich. Ak nadriadení svojich ľudí pravidelne kritizujú, chce odísť len dvadsaťdva percent z nich. Ak váš šéf uznáva aspoň jednu z vašich silných stránok a odmeňujú vás za to, v čom ste dobrí, iba percento ľudí sa zaoberá myšlienkou, že prácu opustí. Sedemdesiat percent ľudí neodchádza od svojho zamestnávateľa, ale od svojho manažéra.