Zbavte sa zlozvyku alebo sladkej závislosti: Toto si nerobte a pôjde to ľahšie!

Radi by ste sa zbavili nejakého zlozvyku? Alebo túžite schudnúť? Hlavne na to stále nemyslite, inak dosiahnete opak.

Vtieravé myšlienky vás nútia myslieť presne na to, čo by ste z hlavy najradšej vyhnali.Autor: Shutterstock.com

Skúste si vedome prikázať, že teraz chvíľu nebudete myslieť na Adelu Banášovú. Čo sa stane? Ak sa ju snažíte vytlačiť z hlavy, just vám k nej budú utekať myšlienky.

Vtieravé myšlienky

Keď na niečo chcete nemyslieť, stane sa vám to, čo psychológovia nazývajú vtieravé myšlienky. Tým, že sa ich snažíte zablokovať, si ich neúmyselne opakujete až začnete pochybovať, že sa ich dokážete zbaviť. Ak si takto chcete prikázať, aby ste skončili s fajčením, alebo aby ste menej jedli a schudli, asi už viete, že to príliš fungovať nebude.

Nezakazujte svojej hlave

V jednej štúdii dostali dobrovoľníci pokyn zablokovať si myšlienky na čokoládu, druhá skupina mohla myslieť na čo chcela a tretia mala prikázané myslieť na čokoládu. Čo myslíte, kto následne zjedol viac čokolády? Asi ste uhádli, že členovia prvej skupiny. Podobne dopadli štúdie o alkohole. Kto sa snažil potlačiť myšlienky na neho, pil viac ako tí, čo to nerobili. Takže, ak chcete držať diétu alebo prestať fajčiť, hlavne si nezakazujte myslieť na jedlo či cigarety, dosiahnete pravý opak!

Nech to plynie do stratena

V praxi je to ale zväčša naopak a ľudia, ktorí chcú s niečím skoncovať, sa na to snažia nemyslieť. Čo s tým? Mali by ste akceptovať, že potláčanie myšlienok je kontraproduktívne. Nielenže to ešte viac vyvoláva myšlienky o zakázanej veci, ale to, že si ju ešte viac želáte a zároveň zakazujete, vo vás môže vyvolávať pocit skleslosti. Odborníci preto radia – nezakazujte si myšlienky na čokoládu, cigarety, víno či sex, nechajte ich plynúť a oni budú menej nástojčivé a budú menej ovplyvňovať vaše správanie. Ozaj, ešte myslíte na Adelu?

