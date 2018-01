Chorý kolega v práci? Príznaky odhalia, či vás stále môže nakaziť

Ako dlho je človek s vírusom hrozbou pre svoje okolie? Poradíme, čo si všímať, aby ste ho oprávnene mohli poslať domov.

Dá sa virózam vôbec vyhnúť? Kašľaním, kýchaním a smrkaním sa do vzduchu šíria choroboplodné zárodky. Prechladnutie je nielen nepríjemné, ale aj infekčné. Viete, dokedy je nakazený človek pre vás zdrojom nákazy? Alebo naopak, tušíte, ako dlho si má od vás, chorého, udržiavať odstup vaše okolie?

Najčastejšie rinovírusy

Univerzálna odpoveď neexistuje, lebo prechladnutie má na svedomí veľké množstvo vírusov. Líšia sa dĺžkou prenosu a sú rôzne infekčné. Najčastejšie sú v obehu rinovírusy, ktoré spôsobujú typickú nádchu a plný nos. Sú pravdepodobne zodpovedné za 40 % všetkých prechladnutí.

Cez vzduch do slizníc

Pri nádche platí železné pravidlo: Čím mizernejšie sa cítite, tým ste infekčnejší. Je to logické, ak si uvedomíte, ako sa vírusová nákaza prenáša. V prvom rade telesnými tekutinami, cez ktoré sa vírusy dostávajú z človeka na človeka, či skôr do jeho slizníc. Kýchaním rozprskávate do vzduchu množstvo miniatúrnych kvapiek s ich časticami.

Pri smrkaní končia tieto malé potvory v lepšom prípade vo vreckovke, v horšom na rukách či rukáve. Odtiaľ sa vydávajú na cesty a usádzajú sa na rámoch dverí, kľučkách držiakoch nákupných košíkov, mobiloch, počítačových klávesniciach či minciach. Rovnaký scenár sa opakuje pri potriasaní si rukou. Čím sú vaše príznaky prudšie, tým vyššia je šanca, že vírusy rozšírite do svojho okolia.

2 až 5 dní

Riziko, že sa nakazíte od pokašliavajúceho kolegu či smrkajúcej pokladníčky v obchode, je najvyššie od druhého do piateho dňa po vypuknutí infekcie. Rozširovanie vírusov dosahuje vrchol najčastejšie jeden či dva dni po objavení symptómov. V inkubačnom období bez príznakov, alebo v čase, keď sa už zmierňujú, je nákaza skôr nepravdepodobná.

Nespoliehajte sa však na to, aj tak musíte rátať s istým rizikom. Vírusy sa nachádzajú v tele aj v prvej, bezpríznakovej fáze infekcie a vydržia v ňom ešte niekoľko dní po jej prekonaní.

Protivírusové opatrenia

Keďže sa nedá presne zistiť, ako dlho je prechladnutý človek infekčný, ostáva len dodržiavať osvedčené opatrenia. Zvýšia vaše šance, že ostanete zdraví aj v čase, keď sú všetci okolo vás nakazení:

vyhýbajte sa komukoľvek, kto kašle, kýcha alebo smrká,

nepodávajte si s ním ruky,

nechytajte predmety, o ktorých predpokladáte, že sú kontaminované,

nechytajte si tvár, ústa a nos,

dôkladne si umývajte ruky mydlom a teplou vodou.

