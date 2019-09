Chystáte sa cez víkend randiť? S týmito znameniami zažijete najviac zábavy

Poznáte to, stretnete človeka a o pár minút sa spolu rozprávate ako keby ste sa poznali večnosť. A keď vás dokáže rozosmiať, hneď sa cítite ešte lepšie.

Prvé rande býva často ostýchavé. Sú však ľudia, ktorí aj trápne mlčanie vedia zmeniť na zábavu vtipnou poznámkou. Ľady sa prelomia a pekný večer môže začať. Nemecký portál www.freundin.de si posvietil na znamenia horoskopu, s ktorými sa budete aj na prvom rande cítiť príjemne a určite sa zabavíte. S kým idete randiť dnes večer vy?

Vodnár

Nestará sa o to, čo si o ňom myslí okolie, práve preto býva pri randení úplne uvoľnený. Je otvorený pre každý nápad a pustí sa s vervou do toho, čo mu život ponúka. Vďaka tomu je veľmi príjemným spoločníkom. S Vodnárom nikdy nebude nuda, pretože vždy navrhne niečo, pri čom sa spoločne zabavíte. Drobným mínusom je, že potrebuje dlhší čas na to, aby si niekym vytvoril záväzný vzťah. Má však na to naozaj dobré dôvody, chce si byť svojou voľbou naozaj istý.

Ryby

Vždy sa usilujú o harmóniu a o dramatické výstupy nemajú záujem ani v milostnom živote. Navyše nikdy svojmu spoločníkovi nedávajú dôvod na to, aby sa situácia kriticky zvrtla. Ryby sú prirodzene lojálne a spoľahlivé bez toho, aby za to očakávali protislužbu. Keď idete randiť s týmto znamením, nemusíte mať trému, budete sa navzájom poznávať uvoľneným spôsobom a vľúdnym humorom.

Váhy

Sú to rodení diplomati. Okrem toho sú známi svojimi vynikajúcimi komunikačnými schopnosťami, a to je na rande výhodou. Vzhľadom k jej vyrovnanej povahe majú na srdci vždy jednu vec, aby sa na stretnutí cítili príjemne obidve strany. Na stretnutie s nimi určite tak rýchlo nezabudnete. Aj keď by náhodou prišlo po čase k miernej roztržke, Váhy urobia všetko preto, aby sa vzťahy čo najskôr urovnali.

Strelec

Miluje dobrodružstvo a všetko, čo dobrodružstvom zaváňa, vrátane randenia. Zábava, príjemná dávka vzrušenia, pestrosť, chvíle pohody, na to všetko sa môžete tešiť, pokiaľ idete randiť so Strelcom. Čo je na tomto znamení ešte veľmi pozitívne je, že vždy povie na rovinu ako sa cíti. Z hľadiska vzájomného poznávania je to výhoda, vždy budete presne vedieť, na čom ste.

