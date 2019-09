Čím dlhšie voľno, tým väčší podovolenkový stres?! TAKTO s ním zatočíte

Stres je jedným zo základných príčin, ktoré v dnešnej dobe znižujú kvalitu života a často môžu viesť k problémom v rodine a vo vzťahoch, ale aj k vážnym ochoreniam.

Obdobie po dovolenkách a prázdninách je neraz spúšťačom tohto tichého zabijaka. Vravíte si, ako je to možné? Veď na dovolenke sme si mali odpočinúť, načerpať nových síl, a práve podovolenkové obdobie je pre nás stresovým „šokom“. Viete, ako si s tým poradiť a zvíťaziť nad stresom?

Rozdeľ a zvládneš

Keď sa po dlhšom čase vrátime opäť do práce, často sa stáva, že nás práca počkala. Nikto ju bohužiaľ neurobil za nás a my máme preplnenú mailovú schránku, stôl zavalený nezaloženými a nevybavenými papiermi... A práve tu platí staré osvedčené pravidlo: rozdeľ a zvládneš. Chcieť urobiť všetko hneď, alebo aspoň čím skôr je cesta do záhuby. Skôr, než sa pustíme do práce, nájdime si pár minút a rozdeľme si úlohy tak, aby sme ich zvládli postupne a v prijateľnom tempe.

Pochváľte sa sami pred sebou

Za dovolenkou nemusíme smútiť. Môžeme sa z nej tešiť, aj keď je už dávno za nami. Spomienky na krásne chvíle pri mori, v horách, či na rôznych zaujímavých a romantických miestach nás môžu ešte dlho dobíjať pozitívnou energiou a chuťou do života. Veď spomienok máme určite plný mobil, tak šup šup. Pochváľme sa pred priateľmi, kolegami a kolegyňami v práci a hlavne pred sebou.

Zdravé potraviny

Jedlo by malo byť, ako hovorí stará múdrosť našim liekom. Často je však opak pravdou a my musíme zachraňovať situáciu inak. Popri jedle by sme mali teda dbať aj na dopĺňanie minerálov a vitamínov, ktoré v našom stravovaní absentujú. Jedným z nich je magnézium. Ide o minerál, ktorý má na naše telo veľa pozitívnych účinkov a pod vplyvom industrializácie a nesprávnej prípravy potravín je ho v našej strave stále menej. Magnézium pomáha v boji proti svalovým kŕčom, je užitočné pre naše srdce a v neposlednom rade veľmi pozitívne vplýva na ľudský organizmus v situáciách, keď sme vystavení najmä stresu.

