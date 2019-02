Čínsky rok prasaťa bude šťastný! Len na jednu vec musíte dávať pozor

Tešte sa, budete sa mať ako prasce v žite! Nesmiete však spraviť jednu veľkú chybu, inak na konci roka trpko oľutujete, že ste roku prasaťa podľahli.

Prasa sa postará, aby bol rok 2019 plný radosti, priateľstva a lásky. Zarobíte veľa peňazí a ak investujete, váš vklad sa vám vráti s veľkým ziskom. Pozor si však musíte dávať pozor na hmotnosť. Prasa je lenivé a rado sa povaľuje. Po roku rýchlo zistíte, že ste pribrali niekoľko kilogramov. Prinúťte sa hýbať.

Poznáte svoj rok?

Potkan: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Byvol: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Tiger: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Zajac: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Drak: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Had: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Kôň: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Koza: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Opica: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Kohút: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Pes: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Prasa: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

7 tipov ako prežiť rok prasaťa

Viac sa prechádzajte.

Nechoďte výťahom, vybehnite po schodoch.

Ak máte sedavé zamestnanie, vstaňte zo stoličky každú polhodinu a urobte pár krokov.

Po zobudení sa vždy poriadne ponaťahujte. Spomeňte si na hodiny telocviku a aspoň 10-krát rozpažte a vzpažte.

Chodievajte cez víkendy na výlety do prírody.

Dohodnite sa s kamarátmi a choďte si zahrať futbal, tenis alebo zabehať.

Keď stojíte, prehupujte sa zo špičiek na päty a späť.

Na čo sa musíte špeciálne pripraviť?

Ak ste: Potkan, Byvol, Pes a Opica

Nenechajte si prácu prerásť cez hlavu. Budete bojovať so stresom a nespavosťou. A žiadna práca vám za to nestojí. Hoci nie je ideálny rok na unáhlené rozhodnutia, ak si zmenu zamestnania dobre premyslíte, budete úspešní. Pamätajte, že by ste sa nemali rozhodovať podľa peňazí, ale voľného času. Ten strávte s rodinou a kamarátmi.

Ak ste: Tiger, Kohút, Kôň, Zajac

Prepracovanosť sa u vás neprejaví nespavosťou, ale tým, že občas zabudnete na jedlo. Nadstavte si budík, aby ste nezabudli ísť na obed a domov po skončení pracovnej doby. Ak máte partnera, prežijete s ním krásne chvíľky. Len musíte byť pozorní k jeho potrebám. Trávne s ním veľa času, počúvajte ho a robte mu malé prekvapenia. Ak ste sami, tento rok partnera nehľadajte. Venujte sa sebe, vychutnávajte si chvíle osamote. Snažte sa tráviť veľa času s priateľmi, rodičmi, súrodencami. To, čo do nich investujete tento rok sa vám mnohonásobne vráti v rokoch, ktoré budú nasledovať.

Ak ste: Drak, Prasa, Had, Koza

Relaxujte, ale pohybom. Iba tak načerpáte novú energiu. Počas roka prasaťa budete od únavy padať do postele oveľa skôr. Musíte nájsť rovnováhu medzi prácou a súkromným životom, medzi spánkom a bdením, medzi psychickou aj fyzickou aktivitou. Skúste sa naučiť dýchať, pomôže vám v tom i kurz jogy. Naučte sa meditovať, počúvajte hudbu so zatvorenými očami, zoberte si do rúk štetec, temperky a maľujte. Prihláste sa na kurz štrikovania, španielčiny alebo pečenia koláčov. Všetko nové, čo skúsite, vás bude energiou nabíjať.