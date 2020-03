Čistenie zubov 3x denne znižuje riziko veľmi vážneho ochorenia

Desaťročné sledovanie takmer 190 tisíc ľudí prinieslo prekvapivé výsledky. Tí, čo si zuby čistili 3x denne mali o 14% nižšie riziko, že ochorejú na vážnu civilizačnú chorobu.

Ľudia mladší ako 51 rokov a najmä ženy by mohli mať významný benefit z čistenia si zubov viac ako odporúčaných 2x denne. Sledovaním takmer 190 tisíc ľudí sa zistilo, že po 10 rokoch sa u 16% z nich vyvinula cukrovka 2.typu. Tí, čo si dôkladne čistili zuby viackrát denne ale mali šancu ochorieť nižšiu.

Čisté zuby znižujú riziko cukrovky

Ukázalo sa, že tí zo sledovanej skupiny, ktorí si čistili zuby 2x denne, mali riziko cukrovky nižšie o 10%, a u tých, čo si brali do rúk zubnú kefku 3x denne, bolo riziko cukrovky dokonca o 14% nižšie. Zistila to štúdia vedená Dr. Tae-Jin Songom zo Seoul Hospital and Ewha Womans University College of Medicine.

U ľudí nad 52 rokov takmer nebol rozdiel medzi tými, čo si zuby neumývali vôbec a tými, čo si ich čistili 2x denne. Ale tí, ktorí zuby drhli aspoň 3x denne, mali riziko cukrovky nižšie o 7%.

Výrazne väčší benefit z čistých zubov v náväznosti na riziko cukrovky majú podľa štúdie ženy a mladší ľudia.

Čím menej zubov v ústach, tým viac hrotí diabetes

Aj chýbajúce zuby v chrupe môžu zvyšovať riziko diabetu, zistila štúdia. U ľudí do 51 rokov môže už 1 až 7 chýbajúcich zubov zvýšiť riziko cukrovky o 16%. U ľudí nad 52 rokov, ktorým chýba 15 a viac zubov, sa riziko cukrovky zvyšuje až o 34%.

Ochorenie ďasien je spojené s mnohými zdravotnými komplikáciami vrátane mozgovej príhody a srdcových chorôb. Dôvody však nie sú celkom jasné. Účastníci štúdie s ochorením ďasien mali o 9% vyššiu pravdepodobnosť cukrovky.

Kórejská štúdia teda dospela k záveru, že „časté čistenie zubov môže znížiť riziko vzniku cukrovky a nástup periodontálneho ochorenia a zvýšený počet chýbajúcich zubov môže toto riziko naopak zvýšiť. Celkovo môže byť zlepšenie orálnej hygieny spojené so zníženým rizikom výskytu nových prípadov cukrovky“.

