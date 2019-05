Zhltli ste vy alebo dieťa predmet, ktorý do úst nepatrí? Kedy volať sanitku?

Ak zhltneš žuvačku, zalepí sa ti brucho, ak zješ škrupinku vajca, dostaneš zápal slepého čreva. Ak prehltneš niečo zo stavebnice..No pri niektorých predmetoch srandičky naozaj končia.

Výstrahy a varovania, čo všetko sa môže stať po prehltnutí toho alebo onoho ste sa iste napočúvali dosť. Alebo ste naopak vy varovali svoje deti. Čo je naozaj nebezpečné a s čím si ľudské telo dokáže poradiť aj bez lekára?

Žalúdok je silný ochranca

V žalúdku máme kyselinu chlorovodíkovú, ktorá rozkladá potravu na jednoduchšie látky a zároveň dezinfikuje a likviduje v jedle škodlivé mikroorganizmy. Je natoľko silná, že rozpustí napríklad aj vodný kameň. Vďaka tejto naozaj silnej kyseline sa viacerých prehltnutých vecí báť nemusíme. Poradí si napríklad aj s vaječnou škrupinkou. Súčiastku lega síce rozpustiť nezvládne, no pri nej je pravdepodobné, že tak, ako do tela jedným koncom vošla, tak vyjde druhým...

Čo sa stane, ak zhltnete toto:

Škrupina z vajíčka - nemala by spôsobiť problém v črevách, pretože tam sa dostane už značne deštruovaná vďaka veľmi silnej žieravine v našom žalúdku.

- nemala by spôsobiť problém v črevách, pretože tam sa dostane už značne deštruovaná vďaka veľmi silnej žieravine v našom žalúdku. Vlasy – ak zhltnete vlas v polievke, je to síce nechutné, ale zdravie si neohrozíte. Horšie by to mohlo byť v črevách s väčším chumáčom, to by ste ale asi zbadali...

– ak zhltnete vlas v polievke, je to síce nechutné, ale zdravie si neohrozíte. Horšie by to mohlo byť v črevách s väčším chumáčom, to by ste ale asi zbadali... Kúsok skla či ostrý predmet – dobrá správa je, že 80 až 90% menších ostrých predmetov opustí telo spontánne, bez poranenia tráviaceho traktu. Dopomôcť k tomu môže strava bohatá na vlákninu (zvyšková strava), ktorá povzbudzuje peristaltiku čreva.

– dobrá správa je, že 80 až 90% menších ostrých predmetov opustí telo spontánne, bez poranenia tráviaceho traktu. Dopomôcť k tomu môže strava bohatá na vlákninu (zvyšková strava), ktorá povzbudzuje peristaltiku čreva. Hovienko – najmä deti sú schopné strčiť do úst kadečo, vrátane kúska výkalu. Ak ide o jeho vlastné hovienko, netreba si s tým podľa lekárov vôbec lámať hlavu. Ak ide o výkal vášho domáceho miláčika, dá sa predpokladať, že zviera je zdravé, takže by sa tiež nemalo nič stať. S baktériami by si malo kyslé prostredie v žalúdku poradiť. Pravdepodobne jediný prípadný následok bude hnačka.

Magnet – nebezpečné sa môžu stať hlavne v prípade, že ich prehltnete viac. Vtedy môžu poškodiť črevo, lebo svojim magnetickým pôsobením sa k sebe môžu priťahovať v rôznych častiach čreva a tlakom spôsobiť jeho prederavenie. Rizikové sú teda dva a viac magnetov v rôznych miestach čreva.

– nebezpečné sa môžu stať hlavne v prípade, že ich prehltnete viac. Vtedy môžu poškodiť črevo, lebo svojim magnetickým pôsobením sa k sebe môžu priťahovať v rôznych častiach čreva a tlakom spôsobiť jeho prederavenie. Rizikové sú teda dva a viac magnetov v rôznych miestach čreva. Kyselina – tá je nebezpečné hlavne pri pití priamo v ústach, ale tiež v pažeráku, teda pri ceste do žalúdka. Samotný žalúdok si s ňou vie poradiť a stráviť ju. Ďalšie problémy môžu nastať v tenkom čreve, kedy sa môže trávením dostať do krvi a otráviť organizmus. Pozor! Po vypití kyseliny sa neodporúča vyvolávať vracanie – práve kvôli opätovnému kontaktu so sliznicou pažeráka a úst. Je vhodné ju skôr zapiť mliekom alebo vodou. V každom prípade je nevyhnutné okamžite kontaktovať lekára.

– tá je nebezpečné hlavne pri pití priamo v ústach, ale tiež v pažeráku, teda pri ceste do žalúdka. Samotný žalúdok si s ňou vie poradiť a stráviť ju. Ďalšie problémy môžu nastať v tenkom čreve, kedy sa môže trávením dostať do krvi a otráviť organizmus. Pozor! Po vypití kyseliny sa neodporúča vyvolávať vracanie – práve kvôli opätovnému kontaktu so sliznicou pažeráka a úst. Je vhodné ju skôr zapiť mliekom alebo vodou. V každom prípade je nevyhnutné okamžite kontaktovať lekára. Alobal a spol . – alobal odhryznutý a prehltnutý spolu s čokoládou, štetinka zo zubnej kefky či iné bežne dostupné ale hlavne malé predmety by pri náhodnom prehltnutí nemali spôsobiť problém na podklade svojho chemického zloženia.

. – alobal odhryznutý a prehltnutý spolu s čokoládou, štetinka zo zubnej kefky či iné bežne dostupné ale hlavne malé predmety by pri náhodnom prehltnutí nemali spôsobiť problém na podklade svojho chemického zloženia. Batérie - považujú sa za obzvlášť nebezpečné! Pri uviaznutí v pažeráku produkuje batéria vďaka kontaktu oboch pólov so sliznicou elektrický prúd, ktorý môže poškodiť stenu a viesť k prederaveniu pažeráda. Ak sa dostane až do žalúdka, môže pri poškodení obalu batérie dôjsť k otrave, pretože môže obsahovať meď, striebro, lítium či iné nebezpečné látky.

Kedy ísť k lekárovi?

Najlepšie je zájsť pre istotu k lekárovi vždy, najmä ak sa dostane do tela niečo väčšie. Lekár by mal určiť polohu a veľkosť zhltnutého predmetu a podľa toho rozhodne, či stačí pozorovanie, alebo je potrebný zákrok. Ak predmet uviazne v pažeráku, treba ho bezodkladne vytiahnuť, lebo hrozí jeho prederavenie a následky ako zápal medzihrudia či dokonca smrť. Ak sa zhltnutý predmet presunul cez žalúdok až do tenkého čreva, je už veľká pravdepodobnosť, že opustí vaše telo spontánne „spodkom“. Väčší predmet, ktorý uviazne v žalúdku, lekár pravdepodobne bude musieť odstrániť, endoskopicky, prípadne chirurgicky.

