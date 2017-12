Čo cítite? 8 signálov chorôb, ktoré odhalíte čuchom

Zmenený pach dychu, potu či moču vám pomôže rozpoznať zápal mandlí či žalúdka, cukrovku, chrípku, ale aj problémy s pečeňou, obličkami i so štítnou žľazou.

Tradičná čínska medicína už tisícky rokov diagnostikuje choroby aj podľa vône či zápachu. Podobný princíp využíva západná medicína aj ľudové liečiteľstvo. Špeciálne trénované psy, ktoré dokážu čuchom rozpoznať rakovinu pľúc či prsníka, či lepšie povedané jemné aromatické látky, ktoré chorobne zmenené bunky uvoľňujú. Bioinformatici vyvíjajú elektronický nos, ktorý skôr ako rôzne krvné testy zistí, či máte cukrovku, astmu alebo rakovinu pľúc. Tieto analyzátory dychu však zatiaľ stoja okolo 120 000 eur.

Zdraví voňajú inak ako chorí

Niektoré vône či pachy sú také jemné, že ich čuchom nedokážeme vnímať. Iné sú, naopak, intenzívne, takže vám do nosa udrú hneď. A to nemusíte byť ani lekár. Zdraví ľudia voňajú neutrálne alebo po kozmetických prípravkoch, ktoré použili, prípadne po jedle, ktoré skonzumovali. U chorých je to inak.

Ich telo produkuje vo zvýšenej miere odpadové produkty látkovej výmeny, ktoré spôsobujú špecifický zápach. Ten preniká von cez kožu, moč alebo dych. Často ide o varovné znamenia, ktoré sa objavia ešte pred inými príznakmi.

