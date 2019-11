Čo s jesennou depkou? Dajte jej košom! Vieme, ako na to

Aj vás ovplyvňujú zmeny počasia? S kratšími dňami a chýbajúcim slnkom sa vám nikam nechce a najradšej by ste zostali doma pod dekou?

Na každého z nás príde občas smútok či menšia depka. No a na mnohých z nás práve v jesennom období. Podľa psychológov nastupuje jesenná depresia v novembri a trvá až do februára. Musíme sa viac obliekať, cesta do práce či obchodu sa nám zdá akási dlhšia. Sme viac unavení a máme pocit, že potrebujeme viac spať. Už nás nezasýtia ľahké jedla, tak meníme naše stravovanie.

Nemám na nič náladu

V chladnom počasí sa nám nechce cvičiť, chodiť na prechádzky či von s priateľmi. Cítime, že máme menej energie a zabúdame, že práve spomínané aktivity sú zdrojom ďalšej energie a lepšej nálady. Nerobiť nič, sedieť doma a sťažovať sa na zimu našu jesennú depresiu neodvráti. Namiesto toho sa dnes skúste aspoň 30 minút poprechádzať na čerstvom vzduchu.

Pohyb nezlepší len imunitu. Ako si užiť beh či bicykel a čo si obliecť?

Ako sa zbaviť zlej nálady?

Pustite si obľúbenú hudbu , ktorá vo vás vyvoláva príjemné pocity, uvoľní vás a dodá energiu.

, ktorá vo vás vyvoláva príjemné pocity, uvoľní vás a dodá energiu. Jedzte veľa ovocia a zeleniny. Vitamíny a zdravá strava sú skvelým pomocníkom k dobrej nálade. Ak vás opäť prepadne pocit smútku, váš zoznam vám pripomenie, že sa máte na čo tešiť.

Vitamíny a zdravá strava sú skvelým pomocníkom k dobrej nálade. Ak vás opäť prepadne pocit smútku, váš zoznam vám pripomenie, že sa máte na čo tešiť. Urobte si zoznam aktivít , ktoré cez deň urobíte. Naplánujte si čas na prácu, zábavu, priateľov, relax a spánok.

, ktoré cez deň urobíte. Naplánujte si čas na prácu, zábavu, priateľov, relax a spánok. Spríjemníte si svoje prostredie. Kúpte si pekný farebný doplnok do bytu alebo si upracte pracovný stôl od nepotrebných dokumentov. Počas upratovania príjemne zrelaxujete a prídete hneď na iné myšlienky.

od nepotrebných dokumentov. Počas upratovania príjemne zrelaxujete a prídete hneď na iné myšlienky. Zlú náladu jednoducho vykričte . Neduste v sebe problémy, ktoré vás trápia, môže to viesť k vážnym ochoreniam.

. Neduste v sebe problémy, ktoré vás trápia, môže to viesť k vážnym ochoreniam. Stretávajte sa s priateľmi. Vyberte sa spolu na nákupy, do kina alebo si doprajte romantický večer so svojou polovičkou.

Mohlo by vás zaujímať: