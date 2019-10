Cukrovkári, toto tu ešte nebolo! Revolučná novinka pri liečbe diabetu

Pravidelné meranie glukózy pri cukrovke sa môže stať minulosťou. Prelomový objav diagnostického tetovania odhalí tiež problémy s obličkami, pečeňou i so srdcom. Stačí sa len pozrieť na kožu!

Hoci je tetovanie súčasťou rôznych kultúr viac než štyritisíc rokov, v súčasnosti zažíva renesanciu. A to nielen v estetickej funkcii, ale aj medicínskej. Viete si predstaviť, že by ste svoj zdravotný stav sledovali na koži? Ide pritom o celkom jednoduchý princíp – decentné tetovanie sa vám sfarbí v závislosti od pH kože, hladiny glukózy, či dokonca funkcie pečene alebo obličiek. S objavom prišiel tím nemeckých výskumníkov, ktorí vidia jeho uplatnenie najmä u pacientov s chronickými chorobami. Našli zlatý grál pre diabetikov?

Ušetrí peniaze

Využitie tetovania na účely diagnostiky je úplne nový postup. Experti si od objavu sľubujú, že už nebudú potrebné prístroje na opakované merania, čo ušetrí nemalé náklady na zdravotné vyšetrenie. „Dermálne tetovanie funguje na princípe diagnostických senzorov, ktoré menia farbu v reakcii na zmeny v koncentráciách pH, glukózy a albumínu v organizme,“ cituje vedcov z mníchovskej Technickej univerzity časopis Angewandte Chemie. Technológia je prelomová, pretože dokáže okamžite reagovať na metabolické zmeny v organizme.

Sfarbili sa

Napríklad taký albumín. Je to bielkovina v krvnej plazme a jeho nedostatok môže prezrádzať ochorenie obličiek alebo pečene. Naopak, ak je ho veľa, môže ísť o ochorenie srdca. Vedci preto vyvinuli kožné senzory, ktoré možno aplikovať aj ako umelecké tetovanie. Namiesto atramentu však vložili pod kožu kolorimetrickú farbu. Pigmentové časti pokožky potom menili farbu na základe koncentrácie biomarkerov. Pri stúpajúcej koncentrácii albumínu sa farbivo menilo zo žltej na zelenú. Podobne to bolo aj pri glukóze, zelená však bola tmavšia a pri pH sa žltá zmenila na modrú.

Cukor pod kontrolou

Testovania sa zatiaľ uskutočnili na prasacej koži, ktorá má však podobné vlastnosti ako ľudská, pričom výsledky boli podľa výskumníkov veľmi sľubné. Ak by sa osvedčili aj u človeka, išlo by o objav nevídaných rozmerov a zjednodušil by život miliónom ľudí po celom svete. Napríklad diabetikom, ktorí si musia neustále strážiť hladinu cukru v krvi. Diabetes totiž ovplyvňuje schopnosť tela spracovať cukry, preto treba pravidelne kontrolovať a merať hladinu glukózy. „Opakované vpichovanie ihly do prstov rúk pre odber na vyšetrenie glykémie aj niekoľkokrát za deň môže byť nepríjemné, zraňuje kožu prstov a celý proces merania je tiež pomerne náročný na čas,“ hovorí o súčasných možnostiach diabetológ Emil Martinka, prezident Slovenskej diabetologickej asociácie.

Nový postup

Zásadný posun priniesli podľa odborníka monitorovacie prístroje, ktoré merajú hladinu glykémie nepretržite. No aj pri nich je potrebná pravidelná kontrola hodnoty cukru v krvi vyšetrovanej klasickým spôsobom „z prsta“. Diabetici aj lekári by preto privítali ďalšie možnosti. „Tetovanie, ktoré je schopné reagovať na zmeny glykémie zmenou farby častíc príslušnej látky zavedených do kože, by znamenalo pre pacienta významné odľahčenie a tiež lepšiu spoluprácu. Mohol by trvale sledovať svoju glykémiu a jej reakciu na rôzne vplyvy – diétne, športové, pracovné, stresové a podobne,“ uznáva diabetológ, že by objav viedol k zlepšeniu kvality života diabetikov aj zníženiu finančných nákladov na monitorovanie glykémie.

Treba doladiť

Odborník tiež oceňuje, že pomocou dermálnych senzorov by bolo možné kontrolovať aj ďalšie biomarkery. Keďže však táto metóda nebola doposiaľ testovaná na koži človeka, ostáva niekoľko otvorených otázok. „Jednou z nich je presnosť a spoľahlivosť vyhodnocovania výsledkov. Komplikujúcimi faktormi môže byť šírka farebných odtieňov reagujúcej látky, farba a hrúbka kože, spôsob odčítavania farebnej škály – tú podľa štúdie vyhodnocujú pomocou smartfónu,“ upozorňuje na nedostatky výskumu docent Martinka. Otázna je tiež trvanlivosť tetovania, ale aj neškodnosť použitých farbív. „Ale nechajme sa prekvapiť. Nepochybujem, že všetky tieto, ale aj mnohé iné otázky výskumníci riešia a senzory založené na princípe dermálneho tetovania nájdu svoje uplatnenie už v skorej budúcnosti,“ dúfa v úspešnosť objavu uznávaný diabetológ.

Keď lieči umenie

Tetovanie je metóda skrášľovania, pri ktorej sa pomocou tetovacej ihly nanášajú čiastočky atramentu alebo iného farbiva pod kožu a vytvárajú tak dočasné alebo trvalé tetovanie. Tím výskumníkov z mníchovskej univerzity použil organický pigment, ktorý sa zo žltej mení na zelenú alebo modrú. Podľa farebnej škály tak dokážu odčítať meniace sa metabolické hodnoty v organizme.

