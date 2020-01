Dávate si novoročné predsavzatia? Patríte medzi výnimočné 2%?

03.01.2020

Novoročné predsavzatie považuje za dôležité takmer polovica z nás. Keby sme ich aj plnili, boli by sme menej chorí, ale o to štíhlejší a zrelaxovanejší. Po čom Slováci túžia, ale nedokážu to naplniť?

Čo vedie vo vašom rebríčku predsavzatí? Alebo ste už od nich upustili?Autor: Pixabay

Tip na ďalší článok Rozbehnite si metabolizmus a kilá budete zhadzovať rýchlejšie než ostatní! ...viac

Novoročné predsavzatia si na rok 2020 chce dať vyše 40% Slovákov a aspoň niekedy v živote to už urobilo vyše 70% z nás. Pokiaľ ale ide o plnenie takýchto plánov, je to slabota! Väčšina z nás chce schudnúť a zdravo jesť Drvivú väčšiu sľubov, ktoré dáme sami sebe, vydržíme plniť doslova pár dní. Asi 57% opýtaných v prieskume priznalo, že dodržať predsavzatia im robí problém. Horšie sú v tomto smere ženy a rýchlejšie sa vzdajú. Naopak vždy ich dodržia púhe 2%! Že by to bolo preto, že si dávame nesplniteľné ciele? Tradične na vrchole rebríčka najčastejších predsavzatí je chudnutie a platí to aj tento rok. Nasledujú predsavzatia ako zdravo jesť či menej sa stresovať. Test: Potrebujete zmenu stravovania? Stačí malá, alebo treba konať okamžite? Z hľadiska pohlavia chcú muži častejšie obmedziť fajčenie, alkohol, kávu a viac sa venovať rodine, ženy chcú schudnúť, dodržiavať pitný režim a menej sa stresovať. Mladí ľudia si najčastejšie plánujú viac športovať a viac spať. Všetko chvályhodné predsavzatia... Chcete štíhly pás? Týmto chybám vo fitku sa vyhnite, inak vám zhrubne! Vianoce nám nabúrajú svedomie Po chudnutí možno túžime aj preto, že v predchádzajúcich dňoch sme sa doslova prejedali. Prieskum dokazuje, že nadmerné množstvo jedla počas Vianoc konzumuje 81 % Slovákov a 47 % dokonca v súvislosti s jedlom trpí počas Vianoce zdravotnými problémami! "Slováci priberú v období Vianoc priemerne 2 až 5 kg a trvá i niekoľko mesiacov dostať sa na pôvodnú hmotnosť,“ potvrdzuje výživová poradkyňa Petra Húsková. Chudnutie preto nemusí byť zlý cieľ, no podľa odborníčky si nesmiete dávať nereálne plány typu - schudnem 10 kg za mesiac.

Zdroj dát: Rondo Data Prieskum realizovala spoločnosť STEM/MARK pre NATURHOUSE. Viac zaujímavých grafov nájdete TU

Autor: Martina Palovčíková

Fotogaléria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Video

Ďalšie články z tejto sekcie