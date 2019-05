Dobre si prezrite svoje uši. 10 vážnych problémov, ktoré hlásia

Tvar ucha či bežné nečistoty z ucha môžu byť predpoveďou vážnejších zmien v tele.

Mŕtvica

Vedci vyšetrili 241 ľudí, ktorí prekonali mozgovú príhodu, a zistili, že viac ako tri štvrtiny z nich mali na ušiach ryhu známu ako „Frankovo znamenie“. Predpokladá sa, že upchatie tepien, ktoré zvyšuje riziko mozgovej príhody, vedie aj k nedostatočnému prekrveniu ušných lalokov. To spôsobí stratu pružnosti a následne aj viditeľné ryhy. Izraelskí vedci, ktorí na to prišli, sa domnievajú, že lekári by mali zvážiť pridať tento faktor do zoznamu, ktorý zahŕňa klasické rizikové faktory pre rozvoj cievnej mozgovej príhody.