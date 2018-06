Ekoluxus: Čisté, moderné veľkomesto uprostred záhrady si nemôžete nezamilovať

Veľkomesto uprostred záhrady sa nedá nemilovať. Brilantne čisté a využívajúce najmodernejšie technológie preto, aby príroda prekvitala.

Samozrejmosť? Kdeže! Čisté ulice v Singapure sú výsledkom mnohých prísnych pravidiel. Pokuty hrozia za odhodenie odpadkov, močenie či pľutie na verejnosti. Nešliapnete tu na žuvačku. Je zakázané predávať ich tu. Ešteže letiskovou kontrolou som s balíčkom žuvačiek prešla. Keby som však čo len jednu odhodila na ulici, asi by som skrachovala. Mnohí známi ma pred cestou varovali, že Singapur je príšerne drahý. No moje raňajky toho vôbec neboli dôkazom.

Láka vás exotická dovolenka? Cestovateľ vám poradí, ako ju prežiť v zdraví

Rezance s tofu a vajíčkom ma vyšli v prepočte na menej ako dve eurá. Stačí len nájsť lokálne reštaurácie, v ktorých sa stravujú miestni, a vyhnúť sa turistickým pasciam. O luxusný pocit z najbohatšieho mesta sveta som nebola ochudobnená, aj keď som bývala v kapsulovom hoteli. Ešte aj ten bol luxusný, poskytol maximum súkromia, veľkú posteľ, USB prípojku, zástrčku, lampu a zaťahovaciu roletu.

Pozrite si FOTOGALÉRIU :)

Luxus recyklácie

Aj kapsulový hotel v moslimskej štvrti bol luxusný aj zvonku, ale ikonický hotel Marina Bay Sands je vrchol luxusu, recyklácie a šetrenia energie. Hotelové lobby aj strecha nákupného centra sú zo skla, aby prepúšťali čo najviac denného svetla a šetrili energiu na umelé osvetlenie. Fotosenzory detegujú množstvo prichádzajúceho svetla a tomu prispôsobujú silu osvetlenia. Hotelové izby samy vypnú klimatizáciu, keď sú balkónové dvere otvorené príliš dlho.

Čítajte aj: Havaj Európy, mesto zdravej vitality. V Las Palmas svieti slnko celoročne

Foto: Marta Raková

Komplex má vlastnú záhradu, v ktorej pestujú bylinky. Používajú ich v reštaurácii namiesto kupovaných rastlín, čím prispievajú k zníženiu emisií oxidu uhličitého. Výťahy vedúce na strechu, SkyPark s barmi a bazénom zachytávajú a konvertujú vyrobenú energiu na ďalšie použitie. Fontána Rain Oculus v nákupnom centre komplexu je viac než umeleckým dielom. Namiesto neustáleho pumpovania pitnej vody využíva dažďovú. Tá sa navyše znovu použije na splachovanie toaliet aj na účely vodnej atrakcie Sampan Ride. Cez Rain Oculus prejde 6-tisíc galónov recyklovanej vody za minútu. Dažďovú vodu zbiera a recykluje aj priľahlé múzeum ArtScience. Miestni ho nazývajú pomelo, pretože jeho zvláštny tvar pripomína práve toto exotické ovocie.

Pozrite si aj FOTO: Okúste s nami to najlepšie z ulíc Thajska

Maximum zelene

Máloktoré veľkomesto má toľko zelene ako Singapur. Cieľom je zmeniť paradigmu a zo „záhradného mesta“ vytvoriť „mesto v záhrade“. Nejde však pritom iba o obyčajné parky. Známe záhrady Gardens by the Bay sú parkom, botanickou záhradou a celodennou atrakciou pre deti aj dospelých na 54 hektároch. Môj posledný večer v Singapure patril práve týmto rozprávkovým záhradám.

Foto: Marta Rajková

Za najzaujímavejšie považujem konzervatóriá Cloud Forest a Flower Dome, ktoré napodobňujú vlhkú tropickú klímu, stredozemskú aj subtropickú klímu. Tieto regióny a ich rastliny sú najohrozenejšie z dôvodu klimatických zmien a ľudskej aktivity. V konzervatóriách tak nájdete mnohé zaujímavé stromy, kvety a rastliny sveta, ale pozoruhodné sú aj moderné technológie a energetické projekty, ktoré na tieto účely využívajú.

FOTO: Na ceste do raja. Spoznajte NAJLEPŠIE kúpele roka

Budete ich milovať

Mojou obľúbenou zastávkou boli Supertrees, čiže superstromy. Nejde však o skutočné stromy, ale o osemnásť stavieb vysokých 25 až 50 metrov, pripomínajúcich stromy. Keďže sú obrastené broméliovitými rastlinami a papraďou, pripomínajú akúsi vertikálnu botanickú záhradu. Niektoré superstromy sú vybavené fotovoltickými bunkami na zber slnečnej energie. Tá sa potom používa na fenomenálne večerné osvetlenie stromov. Je pätnásť minút pred ôsmou a priestor pod stromami sa zaplnil návštevníkmi a rodinami s deťmi.

FOTO: Nádherné miesta, ktoré čoskoro zmiznú. Cestu sem neodkladajte!

„Dámy a páni, vitajte v Gardens by the Bay,“ víta nás všetkých hlas z reproduktorov. A šou sa začína. Opäť dramatická hudba, tentoraz filmová. Strieda sa hudba z filmu Sedem statočných, Vtedy na západe, ale pustia aj Sedem trpaslíkov a iné disneyovky. Superstromy pritom rytmicky menia farby a vytvárajú svetelno-hudobný zážitok. Mladí ľudia si medzitým políhali na zem na chrbát, aby si fantastickú šou užili bez bolesti krku. Som dojatá a dokázala by som to pozerať donekonečna. „Aké je to krásne,“ vyhŕknem nahlas.

Azda...

Pomaly sa poberám domov. Teda do svojej kapsuly. Cestou sa ešte zastavím pri Fontáne bohatstva. Chodia sem najmä poverčiví Číňania, ktorí veria, že im to prinesie peniaze. V duchu aj ja vyslovím svoje želanie. Veď kto by nechcel žiť v krásnom, čistom, zábavnom, ekologickom a bohatom Singapure. Tak azda tá fontána moje prianie vyslyší a ešte sa do tohto ázijského New Yorku vrátim.

Ak hotel, tak kapsulový

Šetria miesto, sú veľmi čisté a poskytujú oveľa viac súkromia ako bežné hostely. Dostanete vlastnú bunku – kapsulu. Je to v podstate posteľ oddelená od vedľajšej kapsuly stenou. Žiadne plytvanie miestom. Do kapsuly sa vchádza cez otvor spredu alebo zboku. Existujú aj kapsuly s manželskou posteľou. Kapsula je vybavená zástrčkami, zrkadlom, USB prípojkou, lampou a dá sa pekne zatiahnuť roletou, niekede aj dvierkami.

Čítajte aj: