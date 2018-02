Filip Tůma: Nikdy nebudem prepnutý otecko

Operný spevák a herec Filip Tůma (40) sa s partnerkou Nelou Pociskovou (27) teší na druhé dieťatko. A možno si vyskúša aj rodičovskú dovolenku.

„Nemal by som cvičiť tak, aby som mal na bruchu svalovú horúčku. Pri speve ním pracujem a ak by bolo unavené, pracovalo by sa mi ťažšie,“ vysvetľuje operný spevák.Autor: Robo Hubač

Podľa wikipedie boli aj sú nositeľmi mena Tůma viacerí Česi z umeleckej brandže. Máte medzi nimi príbuzných?

Moje korene síce siahajú do Česka, dedo bol z Prahy, ale nie z umeleckej rodiny. Išiel na Liptov kvôli práci, zamiloval si to tam a oženil sa.

Vám sa spočiatku rysovala viac športová ako umelecká kariéra.

Od tretej po šiestu triedu základnej školy som chodil do plaveckej triedy, denne som dvojfázovo trénoval – ráno o šiestej sa už skákalo do bazéna a po vyučovaní o pol druhej znova. Šport ma vtedy naozaj zaujímal väčšmi než umenie. No je pravda, že na recitačné preteky ma škola vždy prihlásila, aj som raz vyhral mestské kolo.

Prestalo vás plávanie baviť?

Chcel som pokračovať na športovom gymnáziu, no robili nám špeciálne merania a zistili, že veľmi nenarastiem. A pre plavcov je lepšie, ak sú vyšší. To ma tak nejako odradilo. Prešiel som do normálnej triedy, čo teraz trochu ľutujem. Ale so športom som nikdy neprestal, baví ma skoro každý.

Priznanie agenta 007, Daniela Craiga: Nebolo dňa, kedy som si neublížil

Bolo ťažké prepracovať sa do finále najväčších amatérskych majstrovstiev sveta v golfe v Juhoafrickej republike?

Nejako zázračne sa mi tam podarilo postúpiť, ide aj o šťastie. No tam som už nemal šancu. Cestoval som tam len s kamarátom, ktorý mi mal robiť „kedíka“, ale napríklad Čína či Taiwan tam prišli s masérmi, trénermi, už to nebolo na amatérskej úrovni, hrali ako profesionáli.

Venujete sa mnohým športom. Aké zranenia sa vám už pošťastili?

Žiadne. Iba keď som toľko plával, vyschlo mi z chlórovej vody vnútri ucho a bolo ho treba namastiť. To je všetko. V živote som nemal angínu, žiadne chrípky. Iba pred pár týždňami sa mi prvýkrát, a dúfam, že aj posledný, stalo, že som stratil hlas. Ráno som sa zobudil a rozprával ako Barry White. Mal som prácu v dabingu, ale bolo treba, aby som bol taký „hrubohlasý“, takže ma všetci ešte chválili. Po dvoch dňoch to prešlo. Našťastie som práve nemal žiadne spevácke predstavenie, to by som musel odrieknuť.

Zbohom, bolesti chrbtice! Terapie a triky našich celebrít



S hereckým kolegom Robom Jakabom. Foto: archív

Viac si pozrite vo FOTOGALÉRII.

Vy ste stále zaneprázdnený – telocvičňa, golf, divadlo, dabing, nakrúcanie... Ako to súvisí s vašou túžbou po strane, ktorá by uzákonila siestu?

Siestu a fiestu! Keď si človek dobre oddýchne, tak zase načerpá energiu. Spomalenie a vyfúknutie sú už v istom veku fajn. Vedeli by ste, že teraz si musíte ísť oddýchnuť, lebo by bolo trápne niekde pobehovať. Možno keď sa na staré kolená budem nudiť, takúto stranu založím.

Hercovi Mariánovi Miezgovi buduje kondíciu netypický šport. Už ste ho skúsili?

Práve prechádzate medzi štyridsiatnikov a Nela ostáva dvadsiatnička. Nevzďaľujete sa jej do seniorskej kategórie?

My si vek na oči nevyhadzujeme. No myslím, že ak je človek dušou mladý, a ja sa tak cítim, niekedy dokonca možno mladší než Nelka, až taký priepastný rozdiel medzi nami nebude.

Nedávno ste podstúpili laserové odstraňovanie ochlpenia na chrbte. Chcete dobre vyzerať?

No, bola to viac-menej taká reklamná záležitosť. Ja skrášľovanie neriešim, ani sa mu nevenujem. Myslím, že u chlapa to nie je až také dôležité.

Chlapi robia rôzne veci, ktoré voľakedy nerobili. Napríklad kočíkujú. Aj vy?

Ale áno. Mám rád vzduch, a keď som celý deň zavretý v divadle, som vďačný, ak môžem ísť von. Relaxujem hlavne pri golfe. Neviem, či je ešte nejaký iný šport, kde ste toľko hodín na lúke. Ale aj kočíkovaním.

Stále Stále väčšmi si uvedomujem, ako rýchlo uteká čas, ako beží celý život. A chcel by som byť s deťmi nonstop, no nie vždy sa to dá. Foto: Juraj Velička

Neprehliadnite FOTOGALÉRIU.

Sprevádza vás aj váš pes? Sú s Hektorom kamaráti?

Mal som maďarskú vyžlu, ale odkedy prišiel Hektorko na svet, je s mojimi rodičmi. No keď je občas u nás, nerobí to problém. Nie sme však takí šialení psičkári, že by sme nechali dieťa ťahať psa za fúzy a podobne. Radšej takýmto situáciám predídem.

Vravíte o sebe, že máte rád dobré jedlo. Spĺňa to divadelný bufet?

Výber v divadelnom bufete sa nie vždy dá nazvať zdravou stravou. Ale zase aj vlašský či parížsky šalát občas poteší. Nie je dobré ani to, ak cez deň nejem a potom sa večer doma napchám. Doma sa snažíme jesť zdravo. Nela varí a myslím, že ju to veľmi baví. Samozrejme, nie je to ľahké, keď vám visí dieťa na nohe a ťahá vás, aby ste sa išli hrať do domčeka. Aj Hektorko bol však motívom, ktorý ju pritiahol k vareniu z čerstvých surovín. Keď vidíte, že dieťa prosperuje, dáva vám to väčšiu chuť do varenia. Veľmi sa zlepšila.

Vy nevaríte?

Obdivujem ženy, ktoré prídu z práce a do hodiny majú uvarenú večeru. Keď varím ja, je to záležitosť na celý deň – ryby, bylinky, grilovanie... Mám rád aj celý ten proces prípravy. Nevravím, že viem uvariť všetko, ale je pár jedál, ktoré bez problémov pripravím.

S láskou k dobrému jedlu sa netajíte. Ste aj experimentátor? Skúšate v zahraničí miestne špeciality?

Dávam si pozor, čo jem. Nedám si na ulici nejakú švábiu polievku len preto, lebo som ju ešte neskúšal. Nemusím všetko zažiť. V Juhoafrickej republike som ochutnal gazelu impalu a myslím, že aj žirafu nám dali, ale bolo to čisté a tepelne upravené. Raz sme si tam dali hamburger v miestnom bufete, kde ho kuchár pripravoval holými rukami, ale bolo to v poriadku, nebolo nám zle. A rád jedávam v Taliansku, ale tam je jedlo povýšené priam na istý stupeň kultúry. Tam sa nemusím báť o žalúdok.

Pri príchode syna na svet ste boli osobne. Chystáte sa s Nelou do pôrodnice opäť?

Sme len v štádiu riešenia. Nelka ešte nevie, kde bude rodiť. A vlastne ani nevieme kedy. Asi tam budem, ale nie je to na sto percent. Nechávam to na jej rozhodnutí. Lebo ak by som tam mal stáť a znervózňovať ju, tak načo? Ale ak bude chcieť moju prítomnosť, rád tam budem.

Spŕška kritiky na Beckhamovcov! David pobúril FOTO s dcérou. Čo na to psychológovia?

Osvedčilo sa vám to pri prvom pôrode?

To je skôr otázka pre Nelku. Neviem, do akej miery som jej pomohol. Snažil som sa robiť všetko, čo mi povedali a čo som vedel. Je to najmä vec psychickej opory pre partnerku. Lebo nijako inak nemôžem pomôcť.

Fotoaparát? Kamera? Aj to robia oteckovia v pôrodnej sále.

Asi nikdy nebudem taký prepnutý otecko... Samozrejme, že nejaké fotky sme si spravili. Na pôrod som utekal z divadelnej skúšky a po ňom som mal dve predstavenia, takže až na tretí deň mi to celé akosi došlo a bol som rád, že mám aj pár fotiek z takého zázraku, akým je príchod nového života na svet.

Meno vášho syna, Hektor, Slovákov zaskočilo. Prekvapíte opäť?

Raz som sa ráno zobudil a vedel som, že budeme mať Hektora. To sme ešte ani nevedeli pohlavie dieťatka. Ale teraz rozhodne Nelka. Je to úplne na nej.

Nela sa už chcela vrátiť do práce, keď ju trochu prekvapilo ďalšie tehotenstvo. Čo keby ste teraz ostali chvíľu na materskej vy?

Materská znie pre chlapa ako strašiak. Ja si to nemyslím. Aby boli dvaja doma, to je trochu luxus. No keby som napríklad nemal robotu a Nelka by mohla a chcela pracovať, nevidím v tom problém. Veď v dnešnej dobe to nie je hanba a rola mužov a žien sa vyrovnáva. Pre mňa nie je obeta byť so svojím dieťaťom. Je to radosť. Keďže som trochu starší, väčšmi si uvedomujem, ako rýchlo uteká čas, ako beží celý život. A chcel by som byť s deťmi nonstop, no nie vždy sa to dá.

V seriáli Oteckovia sú vaše tri deti trošku staršie. Dávajú vám nejakú inšpiráciu do reálneho života?

Je to štvor-, sedem- a šestnásťročný syn. Ale sú to hereckí partneri, nevychovávam ich. Nakrúcali sme deväť obrazov a toľko sa sústrediť, to už bolo dosť aj na mňa. Ale oni ešte majú to, čo nám starším možno už trochu chýba – nadšenie a radosť.

Vy ste sa objavili v televízii ako šesťročný. Chceli by ste, aby aj vaše deti raz stáli pred kamerami?

Na to je ešte skoro. Už teraz viem, že im nebudem brániť. Ale bolo by veľmi dobre, keby začali so športom. Ten im dá fyzický a možno aj psychický základ do života, zdravú súťaživosť a budú vedieť prehrávať bez toho, aby ich to nejako zničilo, budú vedieť, že ak pre vec niečo urobím, zajtra, o týždeň či o rok môžem vyhrať. Takže ja by som bol za šport. Keď však uvidím, že chce byť spevák, nebudem mu v tom brániť. Do ničoho ho nebudem tlačiť.

Čítajte aj: Utrápené srdcia celebrít. Láska k životu je pre ne silnejšia