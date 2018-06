FOTO: 10 tipov ako si zvýšiť sebavedomie a mať život príjemnejší

Nízke sebavedomie sa dá tréningom zvýšiť. Život bude hneď ružovší a možno aj váš plat vyšší.

Chce to trochu tréningu, ale zdravé sebavedomie môže mať každý, aj vy.Autor: Shutterstock.com

Kto nemá problém komunikovať s inými, ťažko sa vcíti do človeka, ktorého oblieva horúčava a zasekáva sa mu hlas pri predstave, že má niečo vybaviť na úrade alebo nahlas prehovoriť pred cudzími osobami. Skúste zlepšiť svoj obraz vo vlastných očiach a uvidíte, že sa budete cítiť istejšie aj pred ostatnými. Nepôjde to zo dňa na deň, ale to nevadí. Ak sa vám nebude naozaj ani trošku dariť, obráťte sa na psychológa.