FOTO: Agresívne lienky útočia. Dohrýzli už malého chlapca! Ako sa ich účinne zbaviť?

Na prvý pohľad neškodné. Dávajte si ale pozor, ázijské lienky sú otravné a dohrýzli už aj 2,5-ročného chlapca.

Ani v druhej polovici októbra sa lienky nezazimovali a okupujú naše domovy. Cez okná či rôzne škáry sa dokážu dostať aj dovnútra bytu a je problém sa ich zbaviť.

Po našej výzve na Facebooku Zdravie, ste nám viacerí poslali fotky a podelili sa s vašimi skúsenosťami.

Napísala nám aj Lucia, ktorá je mamou ​2,5 ročného syna. Toho ešte minulý týždeň dohrýzli ázijské lienky na oboch nohách: „Každé ráno sa budil s novým kúsancom. Až sme mu napokon našli jednu lienku skrytú pod matracom. „Celé lýtko mu horelo”, bolelo ho, opuchlo mu a bolo tvrdé ako kameň. Veľmi dlho to mizlo." Pomohli im kvapky proti bolesti a gél na poštípanie hmyzom a studené obklady. Štípance chlapcovi po pár dňoch zmizli.



Objavili sa takmer všade. Videli ste ich v Bratislave a jej okolí, na Záhorí, Dubnici nad Váhom, Trnávke, v Poprade, v Prešove či v okolí Rožňavy. Pani Andrea nám napísala: „Celý víkend ma otravovali na našej terase, len nemám foto." Posťažovala sa nám aj pani Daniela: „Ja mám inváziu 3 roky po sebe, ale strašnú...nič nepomáha, len vysávač na ne."

Inváziu lienok si všimol pán Jakub na svojej chate: „Neveril som, ale víkendový pobyt na chate na Záhorí ma presvedčil. Keď zasvietilo slnko na stenu chaty, bola tam bodka vedľa bodky, oranžové bez bodiek, čierne s jednou červenou bodkou. To by nebola až taká katastrofa. Keď ich však bolo vo vzduchu toľko, že sme si ich všetci vyťahovali z vlasov či spoza trička, začalo to byť nepríjemné. Najmä preto, že s nami boli aj malé deti. Aspoň sme ich potom učili rátať bodky a hľadali sme medzi nimi lienky slovenské. Ale márne."

Ako sa pred nimi brániť?

Pani Martina nám prezradila, čo pomohlo v jej domácnosti: „Minulý rok skúsila postrek: ocot, trocha vody a tea tree kvapky alebo mätový olejček. Nastriekala som na stenu a cestičky, kde chodili lienky a bol pokoj." Pani Lenka zase radí: „Ja som mala inváziu cez víkend biolit a vysávač to vyriešil len neviem na ako dlho."



Čo pomáha?

Lienky neznášajú vôňu citrusov , pomôžu vám sviečky s touto vôňou, stačí ak si ich umiestnite na balkón či terasu. Pomôže vám aj prostriedok z vody a z citrusového esenciálneho oleja.

, pomôžu vám sviečky s touto vôňou, stačí ak si ich umiestnite na balkón či terasu. Pomôže vám aj prostriedok z vody a z citrusového esenciálneho oleja. Zatiahnite rolety a použite tmavé závesy , lienky priťahuje najmä svetlo z vášho domova.

, lienky priťahuje najmä svetlo z vášho domova. Vyplňte praskliny a trhliny cez, ktoré sa snažia lienky dostať do našich obydlí.

cez, ktoré sa snažia lienky dostať do našich obydlí. Vôňa moruše. Podobne ako citrusy, proti lienkam pomôže aj sviečka s vôňou moruše.

Podobne ako citrusy, proti lienkam pomôže aj sviečka s vôňou moruše. Octový postrek: Zmiešajte ocot a vodu v pomere 1:1. Postrek použite na miestach, kde sa lienky zdržiavajú.

Zmiešajte ocot a vodu v pomere 1:1. Postrek použite na miestach, kde sa lienky zdržiavajú. Vysávač: Lienky skúste jednoducho povysávať. Ak nechcete, aby sa vám dostali až do vnútorného vrecka hadice, na ich zachytenie použite do hadice silikónovú pančuchu.

